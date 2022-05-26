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Siyaset
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanıyor! Gündemde önemli maddeler var

2022-05-26 08:00:40
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanıyor! Gündemde önemli maddeler var

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

#1
Foto - Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Ele alınması beklenen konular ise Suriye’nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyon, NATO’nun genişleme süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer güvenlik konularının olması bekleniyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantının önemli gündemlerinden olması öngörülüyor.

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Ele alınması beklenen konular ise Suriye’nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyon, NATO’nun genişleme süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer güvenlik konularının olması bekleniyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantının önemli gündemlerinden olması öngörülüyor.

#2
Foto - Rusya-Ukrayna savaşı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olması bekleniyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların masada olması planlanıyor.

Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olması bekleniyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların masada olması planlanıyor.

#4
Foto - Terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi öngörülüyor.

Terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi öngörülüyor.

#5
Foto - Sınır ötesi operasyon gündemde Bu çerçevede güney sınırlarında güvenli bölge oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplanda, sınır ötesi yeni operasyonların masaya yatırılması bekleniyor. AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada,

Sınır ötesi operasyon gündemde Bu çerçevede güney sınırlarında güvenli bölge oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplanda, sınır ötesi yeni operasyonların masaya yatırılması bekleniyor. AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti.

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