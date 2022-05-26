Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün toplanıyor! Gündemde önemli maddeler var

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak. Ele alınması beklenen konular ise Suriye’nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyon, NATO’nun genişleme süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer güvenlik konularının olması bekleniyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantının önemli gündemlerinden olması öngörülüyor.