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Milletvekilliği seçiminde kesin sonuçlar 2. turdan sonra

2023-05-28 09:14:09
Milletvekilliği seçiminde kesin sonuçlar 2. turdan sonra

14 Mayıs’taki milletvekili genel seçimlerinin kesin sonucunun bugün yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından ilan edilmesi bekleniyor. Olağanüstü itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra YSK’nın kesin sonuçları ilan edeceği belirtiliyor.

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Foto - Milletvekilliği seçiminde kesin sonuçlar 2. turdan sonra

Olağanüstü itiraz süreci nedeniyle milletvekili seçiminin kesin sonuçlarının ilan edileceği tarihin tam belli olmadığı bilgisini verdi. İtiraz süreçleri tamamlanınca YSK 28’inci dönem milletvekili kesin sonuçlarını ilan edecek. 28’inci dönem parlamentosu, YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinden sonraki 3’üncü gün saat 14.00’te yemin için toplanacak. Sandık kurullarının kararları ile tutanaklarına karşı sırasıyla, ilçe, il ve YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Milletvekili seçimlerine ilişkin olağanüstü itirazlarla birlikte dört aşamalı bir itiraz süreci yürütülüyor. 14 Mayıs milletvekili seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurulları 16 Mayıs tarihine kadar itirazları topladı. Bu kez itirazları 19 Mayıs tarihine kadar il seçim kurulları toplayarak, görüşüp karara bağladı. Daha sonra YSK il seçim kurulları kararlarına karşı itirazları 24 Mayıs saat 17.00’ye kadar kabul etti.

#2
Foto - Milletvekilliği seçiminde kesin sonuçlar 2. turdan sonra

SON İTİRAZLAR BUGÜN İtiraz sürecinin dördüncü aşamasında da YSK var. Önceki seçimlerde olduğu gibi ve 298. Sayılı Yasa’nın 130. maddesinde belirtilen süreler uyarınca, 14 Mayıs Milletvekili Seçimleri için de olağanüstü itiraz sürec yürütülüyor.

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Foto - Milletvekilliği seçiminde kesin sonuçlar 2. turdan sonra

Bu süre, 21 Mayıs Pazar günü başladı ve 7 günlük bir süreç var. 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar olağanüstü itirazlar YSK’ya yapılabilecek. İtiraz sürecinin sona ermesiyle birlikte YSK, yapılan tüm itirazları karara bağlamak için toplanacak. Böylece, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin sonrasına kalacak.

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Foto - Milletvekilliği seçiminde kesin sonuçlar 2. turdan sonra

TBMM’de 28’inci yasama döneminde görev yapacak milletvekillerinin kayıt işlemleri TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. Dün Meclis’e kayıt için gelenler arasında Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel de vardı. Yüksel, beraberinde getirdiği memleketinin tatlarından biri olan Konya şekerini ikram etti.

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