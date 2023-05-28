Milletvekilliği seçiminde kesin sonuçlar 2. turdan sonra

Olağanüstü itiraz süreci nedeniyle milletvekili seçiminin kesin sonuçlarının ilan edileceği tarihin tam belli olmadığı bilgisini verdi. İtiraz süreçleri tamamlanınca YSK 28’inci dönem milletvekili kesin sonuçlarını ilan edecek. 28’inci dönem parlamentosu, YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinden sonraki 3’üncü gün saat 14.00’te yemin için toplanacak. Sandık kurullarının kararları ile tutanaklarına karşı sırasıyla, ilçe, il ve YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Milletvekili seçimlerine ilişkin olağanüstü itirazlarla birlikte dört aşamalı bir itiraz süreci yürütülüyor. 14 Mayıs milletvekili seçimlerine ilişkin ilçe seçim kurulları 16 Mayıs tarihine kadar itirazları topladı. Bu kez itirazları 19 Mayıs tarihine kadar il seçim kurulları toplayarak, görüşüp karara bağladı. Daha sonra YSK il seçim kurulları kararlarına karşı itirazları 24 Mayıs saat 17.00’ye kadar kabul etti.