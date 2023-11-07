2023-11-07 11:28:02 Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı
Hatay’ın Belen ilçesinde hijyen koşullarına aykırı satış yapan yabancı uyruklu şahsa ait iş yeri kapatıldı.
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Hatay’ın Belen ilçesinde hijyen koşullarına aykırı satış yapan yabancı uyruklu şahsa ait iş yeri kapatıldı.
Belen Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermiyor.
Zabıta ekipleri, Sarımazı Mahallesi'nde gıda sektöründe kaçak olarak faaliyetini sürdüren iş yerinde denetim yaptı.
Sağlık ekiplerinin de katıldığı denetimde, yabancı uyruklu şahsa ait lokantanın kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü ve hijyen koşullarına aykırı satış yaptığı tespit edildi.
Zabıta ekipleri tarafından iş yeri kapatıldı.
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