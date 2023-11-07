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Yaşam
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Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı

2023-11-07 11:28:02
Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı

Hatay’ın Belen ilçesinde hijyen koşullarına aykırı satış yapan yabancı uyruklu şahsa ait iş yeri kapatıldı.

#1
Foto - Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı

Belen Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermiyor.

#2
Foto - Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı

Zabıta ekipleri, Sarımazı Mahallesi'nde gıda sektöründe kaçak olarak faaliyetini sürdüren iş yerinde denetim yaptı.

#3
Foto - Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı

Sağlık ekiplerinin de katıldığı denetimde, yabancı uyruklu şahsa ait lokantanın kaçak olarak faaliyetini sürdürdüğü ve hijyen koşullarına aykırı satış yaptığı tespit edildi.

#4
Foto - Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı

Zabıta ekipleri tarafından iş yeri kapatıldı.

#5
Foto - Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı

#6
Foto - Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı

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