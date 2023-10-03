2023-10-03 02:59:34 Microsoft'a Windows 11 şoku
Steam'deki verilere göre aylar sonra ilk kez Windows 11 kullanıcı sayısı düştü.
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Steam'deki verilere göre aylar sonra ilk kez Windows 11 kullanıcı sayısı düştü.
Eylül ayı için en popüler işletim sistemleri belli oldu.
Steam verilerine göre aylar sonra ilk kez Windows 11 kullanıcı sayısı azaldı.
Bu, bilgisayar oyuncularının aylar sonra ilk kez Windows 11’i daha az tercih ettiği anlamına geliyor.
En popüler işletim sistemleri listesinin birinci sırasında 1,9 puanlık artışla Windows 10 bulunuyor.
Eski işletim sistemi yüzde 57’lik bir tabana hitap ediyor.
Microsoft tarafından artık desteklenmeyen Windows 7 ve Windows 8 sürümleri ise Steam kullanıcılarının yalnızca yüzde 1-2’sini temsil ediyor. Bu da kullanıcıların, eski işletim sistemlerinden Windows 10 ve 11’e geçtiğini gösteriyor.
Ayrıca Valve’ın önümüzdeki yıldan itibaren Windows 10’dan daha eski sistemler için desteği keseceğini hatırlatalım. Bu da kullanımın önümüzdeki aylarda daha da azalacağı anlamına geliyor.
Windows 10 – W,97 (+1,99 puan) Windows 11 – 7,43 (-1,79 puan) Windows 7 – %1,23 (+0,21 puan) Windows 8.1 – %0,18 (-0,04 puan) Windows 7 – %0,06 (-0,02 puan)
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