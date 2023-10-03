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Teknoloji-Bilişim
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Microsoft'a Windows 11 şoku

2023-10-03 02:59:34
Microsoft'a Windows 11 şoku

Steam'deki verilere göre aylar sonra ilk kez Windows 11 kullanıcı sayısı düştü.

#1
Foto - Microsoft'a Windows 11 şoku

Eylül ayı için en popüler işletim sistemleri belli oldu.

#2
Foto - Microsoft'a Windows 11 şoku

Steam verilerine göre aylar sonra ilk kez Windows 11 kullanıcı sayısı azaldı.

#3
Foto - Microsoft'a Windows 11 şoku

Bu, bilgisayar oyuncularının aylar sonra ilk kez Windows 11’i daha az tercih ettiği anlamına geliyor.

#4
Foto - Microsoft'a Windows 11 şoku

En popüler işletim sistemleri listesinin birinci sırasında 1,9 puanlık artışla Windows 10 bulunuyor.

#5
Foto - Microsoft'a Windows 11 şoku

Eski işletim sistemi yüzde 57’lik bir tabana hitap ediyor.

#6
Foto - Microsoft'a Windows 11 şoku

Microsoft tarafından artık desteklenmeyen Windows 7 ve Windows 8 sürümleri ise Steam kullanıcılarının yalnızca yüzde 1-2’sini temsil ediyor. Bu da kullanıcıların, eski işletim sistemlerinden Windows 10 ve 11’e geçtiğini gösteriyor.

#7
Foto - Microsoft'a Windows 11 şoku

Ayrıca Valve’ın önümüzdeki yıldan itibaren Windows 10’dan daha eski sistemler için desteği keseceğini hatırlatalım. Bu da kullanımın önümüzdeki aylarda daha da azalacağı anlamına geliyor.

#8
Foto - Microsoft'a Windows 11 şoku

Windows 10 – W,97 (+1,99 puan) Windows 11 – 7,43 (-1,79 puan) Windows 7 – %1,23 (+0,21 puan) Windows 8.1 – %0,18 (-0,04 puan) Windows 7 – %0,06 (-0,02 puan)

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