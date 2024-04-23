Microsoft yeni yapay zeka modelini tanıttı

Phi-3, Phi-2’den daha iyi sonuçlar veriyor ve büyük modellere yakın yanıtlar sağlayabiliyor. Microsoft Azure AI Platformu kurumsal başkan yardımcısı Eric Boyd, Phi-3 Mini’nin küçük form faktörüyle GPT-3.5 kadar yetenekli olduğunu söyledi. Küçük AI modelleri, genellikle daha düşük maliyetli ve kişisel cihazlarda daha iyi performans gösteriyor. Microsoft, Phi-3’ü küçük veri setleriyle çalışan şirketler için ideal bir çözüm olarak görüyor. Boyd, Phi-3’ün “çocukların kitaplardan ve basit cümle yapılarından öğrendiği” fikriyle eğitildiğini belirtti.