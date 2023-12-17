Microsoft sinir eden hatayı çözdü

Söz konusu bu Windows 11 hatasına göre Dosya Gezgini uygulaması aniden ve beklenmedik bir şekilde açılıyordu. Örnek vermek gerekirse sunum yaparken veya oyun oynarken ortaya çıkabiliyordu. Tabii bu durumda sistem odağı da değiştiği için kullanıcıları bir hayli sinirlendiriyordu. Neyse ki bu sorun artık çözüldü.