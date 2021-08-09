  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
MHP'li ismin otomobili kundaklandı

2021-08-09 16:21:16
MHP'li ismin otomobili kundaklandı

Batman-Kozluk'ta MHP İlçe Başkanı Cengiz Çetin'in aracı kundaklama sonucu çıkan yangında hasar gördü.

#1
Foto - Çetin'in ilçedeki evinin bahçesinde park halinde bulunan otomobili önceki gün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Çetin'in ilçedeki evinin bahçesinde park halinde bulunan otomobili önceki gün kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

#2
Foto - Alevleri fark eden Çetin, yangını müdahalesi ile söndürdü.

Alevleri fark eden Çetin, yangını müdahalesi ile söndürdü.

#3
Foto - Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede otomobilin ön camı kırılarak aracın içine yanıcı madde atıldığı tespit edildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede otomobilin ön camı kırılarak aracın içine yanıcı madde atıldığı tespit edildi.

#4
Foto - Çıkan yangında otomobil hasar gördü.

Çıkan yangında otomobil hasar gördü.

#5
Foto - Çetin, yaptığı açıklamada, faillerin bulunması konusunda devlete ve emniyet güçlerine güvendiğini söyledi.

Çetin, yaptığı açıklamada, faillerin bulunması konusunda devlete ve emniyet güçlerine güvendiğini söyledi.

#6
Foto - Kimse ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade eden Çetin,

Kimse ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade eden Çetin, "Olayın kısa zamanda aydınlatılacağına eminiz." dedi.

Mangal yakmak piknik yapmak yasak mı? Ormanlara giriş yasağı sürüyor mu?
Yaşam

Mangal yakmak piknik yapmak yasak mı? Ormanlara giriş yasağı sürüyor mu?

Hangi şehirlerde mangal yakma yasağı var? 28 Temmuz'da Ege ve Akdeniz'de peş peşe orman yangınları çıktı. 200'ü aşkın yangının çıkmasıyla bi..
Laik kafa aradığını 5 bin yıl öncesinde buldu! Sevinçten dört köşe oldular
Gündem

Laik kafa aradığını 5 bin yıl öncesinde buldu! Sevinçten dört köşe oldular

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Bilim programına bu akşam konuk olan Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal ve Arslantepe Kazı Başk..
Kafası yanık firari FETÖ’cü Süleyman Demirel ayrıntısını açıkladı
Gündem

Kafası yanık firari FETÖ’cü Süleyman Demirel ayrıntısını açıkladı

FETÖ örgütünün büyükbaşlarından firari FETÖ’cü Faruk Mercan, FETÖ’nün geçmişine dalıp CIA, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bahsetmeden din..
Gündem

"İhanet oluşumu" TTB, harekete geçti! Aşı endişesini açıklayan doktorları, bilime karşıymış gibi gösterip hedef aldılar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ihanet oluşumu" olarak tanımladığı Tabipler Birliği, bu kez aşılar hakkında konuşulmayanları dillendir..
Bakan Varank açıkladı!
Ekonomi

Bakan Varank açıkladı! "Yüzde 6,9 arttı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektör yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Bakan Varank, ilk 6 aydaki sabit ..
Kılıçdaroğlu’nu sevindiren gelişme! Mansur Yavaş kararını verdi
Gündem

Kılıçdaroğlu’nu sevindiren gelişme! Mansur Yavaş kararını verdi

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda belirsizlik devam ediyor. İsmi adaylıkta geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay