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MHP’den, seçim sonrası flaş hamle! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

2024-04-23 12:00:00
MHP’den, seçim sonrası flaş hamle! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

MHP'nin parti programında, “laiklik, milli birlik ve bütünlük ile din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir” ifadeleri yer aldı.

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Foto - MHP’den, seçim sonrası flaş hamle! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

MHP’nin 17 Mart’ta gerçekleştirdiği 14. olağan kurultayı ile birlikte hazırladığı yeni parti programında dikkat çeken tespit ve öneriler yer alıyor. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre MHP’nin yeni parti programında “milletvekili dokunulmazlıklarının kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanması gerektiğinin” altı çiziliyor. Yerel seçim döneminde Cumhur İttifakı’nın ortak Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı Turgut Altınok’un mal varlığı kamuoyunda çok tartışıldı. MHP, parti programına dikkat çeken “Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin merkez yönetimlerinde, il ve ilçe teşkilatında görevli başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey kamu görevlilerinin, görev öncesi ve görev sonrası mal bildirimlerinin kamuoyuna açıklanması sağlanacaktır” hükmünü de ekledi.

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Foto - MHP’den, seçim sonrası flaş hamle! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

MHP, en son 2009 tarihinde kabul edilen parti programını yürürlükten kaldırarak yeni parti programını yayımladı. MHP’nin, yeni parti programında “laiklik vurgusu” da yapıldı. Programda, “Vatandaşların inançlarını yok saymadan bir arada kardeşçe yaşamasını temin ettiği ölçüde bir değer ifade eden laiklik, milli birlik ve bütünlük ile din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir” ifadeleri yer alıyor.

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Foto - MHP’den, seçim sonrası flaş hamle! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Bununla birlikte “yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesinin, demokratik hukuk devletinin yaşam sigortası olduğuna” ve yasama, yürütme ve yargının görev ve yetkilerinin en rasyonel şekilde dengelenmesi ve bunların uyumlu bir şekilde icra edilmesinin hayati önem taşıdığına vurgu yapılıyor. MHP yeni parti programına “düzensiz göç” ve sığınmacılar sorununu da ekledi. Programda, şu ifadeler yer aldı: “Vatandaşlığa kabul uygulamaları milli menfaatler, toplumsal huzur ve şeffaflık temelinde gerçekleştirilecektir.”

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Yorumlar

Vahap

Devletin bekası adalettir

mhp ve değişiklik

kaybettiğiniz yerlerdeki il ve ilçe baskanlarını alın yerlerine yenisini atayın küskün mhplileri barıstırn daese fetöye pkkya acımayın hükümet ortağısınız haberiniz olsun
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