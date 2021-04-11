MHP'den kanun teklifi: O ilçenin ismi değişsin

Ermenilerin dava vekaletini Leon Remzi adlı sahtekar üslenirken, Savcı yardımcısı Haralambos hiç bir yargılama kuralına aldırış etmeden şahitlerin tamamını Ermenilerden oluşturdu. Kemal Beyin Avukatlığını Selahaddin Bey yaptı. Ermeni meselesinin tarihçesini anlattı, Tehcirin Ermeni çetecilerin saldırılarını sonlandırmak için özel bir kanunla yapıldığını, tehcir öncesi isyan ve kırımlar konusunda herkesin ittifak içinde olduğunu belgeleriyle ortaya koydu.Yolluk ve yevmiyeleri karşılanmadığı için Mehmet Kemal Bey lehine şahitlik yapacaklar Anadolu’dan İstanbul’a gelemedi. 19 kişi aleyhte tanıklık yaptı. Bu kişilerin beyanlarının gerçek dışı olduğu mahkeme heyeti tarafından da gözlendi. Tanık olarak dinlenen Ojeni Varvaryan: “tehcir sırasında küçük bir kız olduğunu kafasına balta vurarak öldürülmek istendiğini ama şans eseri hayatta kaldığını” anlattı. Mahkeme, Ojeni Varvarya’nın kafasındaki yara ile ilgili doktor raporu talep etti. Tıbbi incelemede yaranın çok yeni olduğu ve balta ile oluşmasının mümkün olamayacağı belirlendi. Raporun mahkemede okunmasından sonra Varvaryan, Boğazlıyan’da hiç bulunmadığını ama bu şekilde ifade vermesi için kendisine para verildiğini itiraf etti. Diğer şahitler de savunma avukatlarının soruları üzerine iddia ettikleri olayı hiç görmediklerini ama anlatılanları duyduklarını beyan ettiler. Bu itiraflara rağmen; Kemal Bey idama mahkum edildi. 10 Nisan 1919 tarihinde akşamüstü saat; 17.20’de Bekiraga bölüğünden alınarak Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Üniversitesinin büyük kapısında idam edildi. Kemal Beyin idam sehpasında son sözlerini söyledi. “Ben bir Türk memuruyum, sizlere yemin ederim ki ben suçsuzum, bugünde suçsuzum yarında suçsuzum. Ecnebi Devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Allah vatana millete zeval vermesin.”