MHP'den kanun teklifi: O ilçenin ismi değişsin

Yıldız açıklamasının devamında ise Şehit Kemal Bey hakkında şunları söyledi: “1884 yılında Beyrut’ta doğdu. Babası Sirkeci Gümrüğü Yolcu Salonu Müdürü Arif Bey’dir. Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun oldu. 1909 yılında 12 Adalar Valiliği (Cezair-i Bahri Sefid) maiyet memurluğunda stajını bitirip kaymakam olan Mehmet Kemal Bey, 13 Haziran 1917 tarihinde de Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde bulundu. Kaymakamlığı esnasında Ermeni tehciri sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliğince görevinden azledildi. Konya İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla aklandı ve azil kararı kaldırıldı. İttihat ve Terakki Hükümetinin iktidardan düşmesi ile iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Partisince, işgal kuvvetleri ve onların himayesinde her türlü şenaati işleyen Ermenilere yaranmak maksadı ile bazı kararlar alınmış, Kemal Bey, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararıyla yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 tarihinde Konya’da gözaltına alınarak, 30 Ocak 1919’da İstanbul’a getirilmiştir.Tehcir suçlarına bakmak için işgalciler tarafından kurulan, İngiliz muhipler cemiyeti üyesi Nemrut Mustafa Paşa yönetimindeki Divan-ı Harpte 2 ay ve 18 gün süren ve “yalancı tanıklara desteklenen” duruşmaların ve Fransız ve İngiliz işgali komutanlarının, Ermeni komitacıları ve Ermeni Patriği Zavenin baskıları sonunda; “Bozok ve Boğazlıyan Ermenileri'nin tehciri sırasında suiistimal ve öldürme olaylarında ihmali olduğu” gerekçesiyle idama mahkum edilmiştir.