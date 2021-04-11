  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
MHP'den kanun teklifi: O ilçenin ismi değişsin

2021-04-11 16:42:00
MHP'den kanun teklifi: O ilçenin ismi değişsin

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin adının “Şehitkemal” olarak değiştirilmesini teklif etti.

#1
Foto - Yıldız, konu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Yıldız, konu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

#2
Foto - Yıldız, “Şehadetinin 102.Yılında Kaymakamı olduğu Boğazlıyan’ın adının Şehitkemal olarak değiştirilmesi için Kanun teklifi verilmiştir. Ebedi Türk Yurdu Anadolu’da Şehit Kemal beyin ismi sonsuza kadar yaşatılacaktır” dedi.

Yıldız, “Şehadetinin 102.Yılında Kaymakamı olduğu Boğazlıyan’ın adının Şehitkemal olarak değiştirilmesi için Kanun teklifi verilmiştir. Ebedi Türk Yurdu Anadolu’da Şehit Kemal beyin ismi sonsuza kadar yaşatılacaktır” dedi.

#3
Foto - Yıldız açıklamasının devamında ise Şehit Kemal Bey hakkında şunları söyledi: “1884 yılında Beyrut’ta doğdu. Babası Sirkeci Gümrüğü Yolcu Salonu Müdürü Arif Bey’dir. Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun oldu. 1909 yılında 12 Adalar Valiliği (Cezair-i Bahri Sefid) maiyet memurluğunda stajını bitirip kaymakam olan Mehmet Kemal Bey, 13 Haziran 1917 tarihinde de Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde bulundu. Kaymakamlığı esnasında Ermeni tehciri sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliğince görevinden azledildi. Konya İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla aklandı ve azil kararı kaldırıldı. İttihat ve Terakki Hükümetinin iktidardan düşmesi ile iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Partisince, işgal kuvvetleri ve onların himayesinde her türlü şenaati işleyen Ermenilere yaranmak maksadı ile bazı kararlar alınmış, Kemal Bey, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararıyla yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 tarihinde Konya’da gözaltına alınarak, 30 Ocak 1919’da İstanbul’a getirilmiştir.Tehcir suçlarına bakmak için işgalciler tarafından kurulan, İngiliz muhipler cemiyeti üyesi Nemrut Mustafa Paşa yönetimindeki Divan-ı Harpte 2 ay ve 18 gün süren ve “yalancı tanıklara desteklenen” duruşmaların ve Fransız ve İngiliz işgali komutanlarının, Ermeni komitacıları ve Ermeni Patriği Zavenin baskıları sonunda; “Bozok ve Boğazlıyan Ermenileri'nin tehciri sırasında suiistimal ve öldürme olaylarında ihmali olduğu” gerekçesiyle idama mahkum edilmiştir.

Yıldız açıklamasının devamında ise Şehit Kemal Bey hakkında şunları söyledi: “1884 yılında Beyrut’ta doğdu. Babası Sirkeci Gümrüğü Yolcu Salonu Müdürü Arif Bey’dir. Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun oldu. 1909 yılında 12 Adalar Valiliği (Cezair-i Bahri Sefid) maiyet memurluğunda stajını bitirip kaymakam olan Mehmet Kemal Bey, 13 Haziran 1917 tarihinde de Boğazlıyan Kaymakamlığı görevinde bulundu. Kaymakamlığı esnasında Ermeni tehciri sırasında ihmali bulunduğu gerekçesiyle Ankara Valiliğince görevinden azledildi. Konya İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla aklandı ve azil kararı kaldırıldı. İttihat ve Terakki Hükümetinin iktidardan düşmesi ile iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Partisince, işgal kuvvetleri ve onların himayesinde her türlü şenaati işleyen Ermenilere yaranmak maksadı ile bazı kararlar alınmış, Kemal Bey, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin kararıyla yargılanmak üzere 7 Ocak 1919 tarihinde Konya’da gözaltına alınarak, 30 Ocak 1919’da İstanbul’a getirilmiştir.Tehcir suçlarına bakmak için işgalciler tarafından kurulan, İngiliz muhipler cemiyeti üyesi Nemrut Mustafa Paşa yönetimindeki Divan-ı Harpte 2 ay ve 18 gün süren ve “yalancı tanıklara desteklenen” duruşmaların ve Fransız ve İngiliz işgali komutanlarının, Ermeni komitacıları ve Ermeni Patriği Zavenin baskıları sonunda; “Bozok ve Boğazlıyan Ermenileri'nin tehciri sırasında suiistimal ve öldürme olaylarında ihmali olduğu” gerekçesiyle idama mahkum edilmiştir.

#4
Foto - Ermenilerin dava vekaletini Leon Remzi adlı sahtekar üslenirken, Savcı yardımcısı Haralambos hiç bir yargılama kuralına aldırış etmeden şahitlerin tamamını Ermenilerden oluşturdu. Kemal Beyin Avukatlığını Selahaddin Bey yaptı. Ermeni meselesinin tarihçesini anlattı, Tehcirin Ermeni çetecilerin saldırılarını sonlandırmak için özel bir kanunla yapıldığını, tehcir öncesi isyan ve kırımlar konusunda herkesin ittifak içinde olduğunu belgeleriyle ortaya koydu.Yolluk ve yevmiyeleri karşılanmadığı için Mehmet Kemal Bey lehine şahitlik yapacaklar Anadolu’dan İstanbul’a gelemedi. 19 kişi aleyhte tanıklık yaptı. Bu kişilerin beyanlarının gerçek dışı olduğu mahkeme heyeti tarafından da gözlendi. Tanık olarak dinlenen Ojeni Varvaryan: “tehcir sırasında küçük bir kız olduğunu kafasına balta vurarak öldürülmek istendiğini ama şans eseri hayatta kaldığını” anlattı. Mahkeme, Ojeni Varvarya’nın kafasındaki yara ile ilgili doktor raporu talep etti. Tıbbi incelemede yaranın çok yeni olduğu ve balta ile oluşmasının mümkün olamayacağı belirlendi. Raporun mahkemede okunmasından sonra Varvaryan, Boğazlıyan’da hiç bulunmadığını ama bu şekilde ifade vermesi için kendisine para verildiğini itiraf etti. Diğer şahitler de savunma avukatlarının soruları üzerine iddia ettikleri olayı hiç görmediklerini ama anlatılanları duyduklarını beyan ettiler. Bu itiraflara rağmen; Kemal Bey idama mahkum edildi. 10 Nisan 1919 tarihinde akşamüstü saat; 17.20’de Bekiraga bölüğünden alınarak Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Üniversitesinin büyük kapısında idam edildi. Kemal Beyin idam sehpasında son sözlerini söyledi. “Ben bir Türk memuruyum, sizlere yemin ederim ki ben suçsuzum, bugünde suçsuzum yarında suçsuzum. Ecnebi Devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Allah vatana millete zeval vermesin.”

Ermenilerin dava vekaletini Leon Remzi adlı sahtekar üslenirken, Savcı yardımcısı Haralambos hiç bir yargılama kuralına aldırış etmeden şahitlerin tamamını Ermenilerden oluşturdu. Kemal Beyin Avukatlığını Selahaddin Bey yaptı. Ermeni meselesinin tarihçesini anlattı, Tehcirin Ermeni çetecilerin saldırılarını sonlandırmak için özel bir kanunla yapıldığını, tehcir öncesi isyan ve kırımlar konusunda herkesin ittifak içinde olduğunu belgeleriyle ortaya koydu.Yolluk ve yevmiyeleri karşılanmadığı için Mehmet Kemal Bey lehine şahitlik yapacaklar Anadolu’dan İstanbul’a gelemedi. 19 kişi aleyhte tanıklık yaptı. Bu kişilerin beyanlarının gerçek dışı olduğu mahkeme heyeti tarafından da gözlendi. Tanık olarak dinlenen Ojeni Varvaryan: “tehcir sırasında küçük bir kız olduğunu kafasına balta vurarak öldürülmek istendiğini ama şans eseri hayatta kaldığını” anlattı. Mahkeme, Ojeni Varvarya’nın kafasındaki yara ile ilgili doktor raporu talep etti. Tıbbi incelemede yaranın çok yeni olduğu ve balta ile oluşmasının mümkün olamayacağı belirlendi. Raporun mahkemede okunmasından sonra Varvaryan, Boğazlıyan’da hiç bulunmadığını ama bu şekilde ifade vermesi için kendisine para verildiğini itiraf etti. Diğer şahitler de savunma avukatlarının soruları üzerine iddia ettikleri olayı hiç görmediklerini ama anlatılanları duyduklarını beyan ettiler. Bu itiraflara rağmen; Kemal Bey idama mahkum edildi. 10 Nisan 1919 tarihinde akşamüstü saat; 17.20’de Bekiraga bölüğünden alınarak Beyazıt Meydanı’nda İstanbul Üniversitesinin büyük kapısında idam edildi. Kemal Beyin idam sehpasında son sözlerini söyledi. “Ben bir Türk memuruyum, sizlere yemin ederim ki ben suçsuzum, bugünde suçsuzum yarında suçsuzum. Ecnebi Devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Allah vatana millete zeval vermesin.”

Altın ve dolar alacaklar bu tarihe dikkat!
Ekonomi

Altın ve dolar alacaklar bu tarihe dikkat!

Dolar ve altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken piyasalar için kritik tarih resmen belli oldu.
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca'dan kötü haber
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca'dan kötü haber

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yeni tip koronavirüse yakalandı.
Adnan Oktar'ın son hali şaşırttı
Gündem

Adnan Oktar'ın son hali şaşırttı

1075 yıl 3 ay hapis cezası alan Organize Suç Örgütü Lideri şarlatan Adnan Oktar'ın 15 Mart 2021 Edirne cezaevinde çekildiği belirtilen fotoğ..
Dünyayı ayağa kaldıran kriz sonrası Türkiye'den müthiş hamle!
Otomotiv

Dünyayı ayağa kaldıran kriz sonrası Türkiye'den müthiş hamle!

Dünyadaki kriz sonrası TÜBİTAK 'yerli çip' için harekete geçti. Bu kapsamda Gebze’deki merkezde savunmanın yanı sıra yerli otoya da çip üret..
Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Eğitim

Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Yaz tatili ne zaman 2021, okullar ne zaman tatil 2021, okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Milyonlarca öğrenci 25 Ocak 15 Şubat tarihleri..
11 senedir haber alınamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
Aktüel

11 senedir haber alınamıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı

Gaziantep'te 11 senedir kendisinden haber alınamayan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay