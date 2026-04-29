Silah şirketleri kazandı! Körfez kesenin ağzını açtı
Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan’da düzenlenen olağanüstü toplantıda balistik füzelere karşı erken uyarı sistemi projelerinin hızlandırılması kararı aldı.
Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, bölgedeki artan güvenlik riskleri karşısında savunma iş birliğini daha ileri taşıma kararı aldı. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen olağanüstü istişare toplantısında, üye ülkeler arasında askeri entegrasyonun güçlendirilmesi ve balistik füzelere karşı ortak erken uyarı sistemi projelerinin hızla tamamlanması konusunda mutabakata varıldı.
Toplantıya ilişkin açıklama yapan KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, liderlerin Orta Doğu’daki son gerilimi, İran’ın Körfez ülkeleri ile Ürdün’e yönelik saldırılarını ve bölgesel güvenlik dengelerini masaya yatırdığını bildirdi.
Görüşmelerde yalnızca mevcut kriz değil, bu krizi sona erdirebilecek diplomatik seçenekler ile güvenlik kaygılarını azaltacak yeni mekanizmalar da değerlendirildi.
Toplantıda, sivil tesisleri ve kritik altyapıyı hedef aldığı belirtilen saldırıların sert şekilde kınandığı aktarıldı. Körfez ülkeleri ile Ürdün’ün egemenliğine yönelik bu saldırılarda can ve mal kaybı yaşandığını hatırlatan Budeyvi, söz konusu gelişmelerin bölgedeki güven ortamını ciddi biçimde zedelediğini vurguladı.
Liderlerin, İran’ın eylemlerini uluslararası hukuk ile iyi komşuluk ilkelerinin ağır ihlali olarak değerlendirdiğini belirten Budeyvi, bu saldırıların Körfez ülkelerinin İran’a duyduğu güveni derinden sarstığını ifade etti.
Güvenin yeniden tesis edilebilmesi için Tahran’ın somut ve ciddi adımlar atması gerektiği mesajı verildi.
Toplantıda, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi çerçevesinde üye ülkelerin bireysel ve toplu meşru müdafaa hakkına sahip olduğu bir kez daha teyit edildi. Liderlerin, KİK üyesi herhangi bir ülkeye yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılabileceği yönündeki yaklaşımı ön plana çıkardığı belirtildi.
Bu çerçevede askeri koordinasyonun daha ileri seviyeye taşınması, savunma sistemleri arasındaki uyumun artırılması ve balistik füze tehdidine karşı erken tespit mekanizmalarının ortak zeminde geliştirilmesi kararı alındı. Böylece Körfez hattında daha entegre ve daha hızlı tepki verebilen bir savunma yapısının oluşturulması hedefleniyor.
Olağanüstü toplantıda enerji güvenliği de geniş yer tuttu. Kriz sırasında zarar gören enerji tesislerinin kısa sürede yeniden devreye alındığı, enerji arzının sürdürüldüğü ve tedarik zincirindeki aksamaların giderildiği bildirildi.
KİK liderlerinin ayrıca İran’ın Hürmüz Boğazı’nda seyrüseferi engellemeye yönelik girişimlerini kesin şekilde reddettiği belirtildi. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda deniz ulaşımının güvenli biçimde yeniden sağlanmasının bölgesel ve küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.
Savunma başlıklarının yanı sıra Körfez ülkeleri arasındaki ortak altyapı projelerinin hızlandırılması yönünde de talimat verildi. Ulaştırma ve lojistik yatırımlarıyla birlikte Körfez demiryolu projesinin daha hızlı tamamlanmasının istendiği açıklandı.
Elektrik bağlantı projelerinin stratejik öneminin yeniden değerlendirildiği toplantıda, petrol ve doğalgaz boru hattı projeleri ile su şebekesi bağlantı çalışmalarının da hızlandırılması kararlaştırıldı. Bunun yanında stratejik Körfez rezerv bölgelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların ilerletilmesi yönünde irade ortaya kondu.
Cidde’de alınan kararlar, Körfez ülkelerinin yalnızca mevcut tehditlere karşı savunma refleksi geliştirmediğini, aynı zamanda güvenlik, enerji ve altyapı başlıklarında daha bütünleşik bir bölgesel yapı kurma arayışını güçlendirdiğini gösterdi.
