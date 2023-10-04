2023-10-04 14:48:56 MHP’de flaş gelişme! O haber az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
MHP Ankara İl Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi 14 Ekim'de düzenlenecek.
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MHP Ankara İl Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi 14 Ekim'de düzenlenecek.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 13.00'te Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, Ankara İl Başkanlığı yeni yönetimini belirleyecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 15 Ekim'de yapılacak.
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