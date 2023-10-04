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Siyaset
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MHP’de flaş gelişme! O haber az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

2023-10-04 14:48:56
MHP’de flaş gelişme! O haber az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

MHP Ankara İl Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi 14 Ekim'de düzenlenecek.

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Foto - MHP’de flaş gelişme! O haber az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 13.00'te Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede, Ankara İl Başkanlığı yeni yönetimini belirleyecek.

#2
Foto - MHP’de flaş gelişme! O haber az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde 15 Ekim'de yapılacak.

#3
Foto - MHP’de flaş gelişme! O haber az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

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