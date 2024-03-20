MHP’de 15 yıl sonra gelen flaş değişiklik! Bahçeli talimatı verdi bile

Referandum sonrası Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğine dikkat çekilerek, tüzükte yer alan “MHP, hukukun üstünlüğünü esas alan, çok partili, demokratik ve hür parlamenter rejim içinde siyasi faaliyetlerin yürütülmesi gereğine, parlamenter demokrasilerde egemenliğin yegane sahibinin millet olduğuna, siyasi iktidarların meşruiyetinin milli iradeye dayandığına, milli iradenin tecelli ettiği yegâne merciin ise TBMM olduğuna inanır” gibi ifadelerin, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden düzenlendiği” belirtiliyor. Söz konusu düzenlemelerde, “parlamenter demokrasi ve rejim” gibi ifadelerin de “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rejimi içinde siyasi partilerin faaliyetlerinin yürütülmesi” şeklinde yeniden yazıldığına dikkat çekiliyor. Parti tüzüğünde ayrıca “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine uygun düzenlemeler yapıldığı da kaydediliyor.