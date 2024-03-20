MHP’de 15 yıl sonra gelen flaş değişiklik! Bahçeli talimatı verdi bile

Tüzükte yapılan düzenlemelerde ayrıca MHP’nin il ve ilçe teşkilatlarındaki yönetim kurulu üye sayılarının da şehirlerin nüfus ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, artırıldığı da ifade ediliyor. MHP’nin, teşkilatlardaki yönetim kurulu üye sayısındaki düzenlemelerde “il ve ilçelerde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte daha etkin faaliyet yürütme hedefini de belirlediği” kaydediliyor. Kurultayda, tüzük değişikliği ile partinin çekirdek yönetim kurulu olan Başkanlık Divanı’nda genel başkan yardımcılığı sayısının artırılacağı da konuşulmuştu. Bu kapsamda, “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik düzenlemeler” doğrultusunda, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi genel başkan yardımcılıklarının “iki birime ayrılacağı” ve 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı’ndaki genel başkan yardımcılığı sayısının artacağı ileri sürülmüştü. Ancak MHP’li kaynaklar, “böyle bir düzenlemenin olmadığını” belirtti.