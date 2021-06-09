MHP Eski İlçe Başkanı Mehmet Özkanca son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Özkanca’yı kelimeler ile anlatmanın zor olduğunu söyleyen Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Özkanca’nın ülkücü camiaya hizmetlerinin çok olduğunu ve ilçe başkanlığını da başarılı bir şekilde yaptığını, Özkanca’nın ölümünün kendisini çok sarstığını söyledi. Özkanca’nın adına siyasi olarak üstlerine düşeni yapacaklarına dikkat çeken MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, yaptığı işlerin güzel ve doğru olduğunu düşünen ilçe başkanlarından birisi olduğunu belirterek, ülkücü camiaya başsağlığı diledi 16 yıl aynı zorluklarla mücadele ettiklerini söyleyen Türk Eğitim Sen Zonguldak İl Temsilcisi Şahin Ören, “Bize ağabeylik yaptı. Ondan çok şey öğrendik mekanı cennet olsun. Güzel izler bıraktı. İnsan belik kısa dönem yaşıyor ama ne kadar hoş bir seda bırakmış. Cenazesi de şanına yakışır oldu” ifadelerine yer verdi.