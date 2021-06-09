MHP Eski İlçe Başkanı Mehmet Özkanca son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun yıllardır mücadele eden MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanlarından Mehmet Özkanca dün Ankara’da vefat etti. Ülkücü harekete uzun yıllar hizmet eden Mehmet Özkanca için bu gün Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı’nda cenaze töreni düzenlendi. Özkanca alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Özkanca’nın cenaze törenine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, MHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli, Türk Eğitim Sen Zonguldak İl Temsilcisi Şahin Ören, çok sayıda MHP’li eski ve yeni yöneticiler, ülkücüler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.