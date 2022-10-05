Mezbahayı fabrikaya çevirdiler! Üretim yapıyorlar

"Biz neden Gebze Ticaret Odasına üye oluyoruz?" Henüz 19 yaşındayken abileriyle birlikte bu işe başladığını aktaran 27 yaşındaki Pınar Yılmaz Kahraman ise "Büyüktük ama ne yazık ki başımıza gelen yangın felaketinden dolayı iş yerimiz tamamen kullanılmaz hale geldi. Şu anda derme çatma bir yerde elimizden geldiğince çalışmaya çalışıyoruz. Biz geri ödeme şartıyla kredi taleplerinde bulunduk ama ne yazık ki olumlu cevap verilmedi bize. Biz yangından sonra biraz geç toparlandık ama şuan bu işe devam etmek istiyoruz. 4 abimle birlikte Gebze Ticaret Odası’na gittik, oradan da destek göremedik. Herhangi oluşumdan bize olumlu cevap gelmedi. Gebze Ticaret Odası’na üyeyiz, tüm aidatlarımızı ödedik. Üye olduğumuz 8-9 sene boyunca ve herhangi bir yardım gelmedi. Zaten krediyi geri ödemeli istedik ama yardım yapılmadı. Biz Gebze Ticaret Odası’na neden üyeyiz o zaman? Böyle bir durumda bir yardım yapılmayacaksa, geri dönüş yapılmayacaksa biz neden Gebze Ticaret Odasına üye oluyoruz?” ifadelerine yer verdi.