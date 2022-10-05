Mezbahayı fabrikaya çevirdiler! Üretim yapıyorlar

"Biz hibe değil, sadaka değil, geri ödeme şartıyla ufak bir kredi istiyoruz" Çıkan yangında tüm fabrikayı kaybettiklerini söyleyen Volkan Yılmaz, "Her şeyimizi kaybettiğimizden dolayı tekrar müşterilerimize cevap vermek adına bir komşumuzun kesimhanesinde, mezbahasında üretim yapmaya çalışıyoruz. Tekrar kurulum yapabilmek için var olan mal varlığımızı şu an satamıyoruz. Bankalardan yasaklandığı için hiçbir şekilde kredi kullanıp tekrar kurulum aşamasına geçemiyoruz. Gittiğimiz tüm kapılar kapandı. Biz hibe değil, sadaka değil, geri ödeme şartıyla ufak bir kredi istiyoruz. Tekrar kurulup, üretimimize devam edebilmek için. 70’ yakın personelimiz var. Ödünç aldığımız bir makineyle üretim yapıyoruz. Buranın dört bir yanı açık, yağmur üzerimize yağıyor" dedi.