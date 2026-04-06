  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tam bir şifa deposu: Meğer akciğerlerin ilacı mutfağınızdaymış! Bir kaşığı bile katranı söküp atıyor Afyonkarahisar'da enerji ve doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti! Polis aracına çarpıp pert etti, kaçtı Kabak babasının başına patladı Halı sahaya gidenlere kritik uyarı! Bir maç bir hayatı karartmasın Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu için geri sayım başladı... Araç sahipleri elinizi çabuk tutun! Zam maalesef kesinleşti, hemen oraya koşun Doğal gazda ‘kota’ devri başladı: Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek Türkiye Kuveyt'i elinden kaçırdı! 8 savaş gemisi siparişi verdiler
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti!

Adana'da hayatını kaybeden polis memuru Sude Sarıkaya'nın mezarını saldırı anı kameralara yansıdı. Acılı anne büyük saygısızlık yapıldığını belirterek isyan etti.

#1
Foto - Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti!

2007 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Sarıkaya'nın kızı, polis memuru 22 yaşındaki Sude Sarıkaya, 2 Kasım 2024'te İzmir'in Foça ilçesinde hayatını kaybetti.

#2
Foto - Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti!

Genç kadın, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi. Kızının mezarını adeta ev gibi süsleyen anne Duru Sarıkaya, mezara oyuncak ve biblolar koydu.

#3
Foto - Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti!

Ancak bir süre sonra mezarlıktan hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine anne Sarıkaya, mezara güvenlik kamerası taktırarak önlem aldı. Buna rağmen biri kadın 4 kişi mezara gelerek hem oyuncak ve bibloları çaldı hem de mezara zarar verdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

#4
Foto - Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti!

"KIZIM 4 YAŞINDA BABASIZ KALMIŞTI" Mezar başında gözyaşlarına hakim olamayan anne Duru Sarıkaya, yaşananlara tepki göstererek, "Mezarı dağıtıp zarar vermişler. Saygısızlık yapıp bayrağı tepelemişler. Biz yüzüne bakamazken, üstünde gezmişler. O bizim her şeyimizdi, ben onu babasız büyüttüm. Mezarda bulunan çiçekleri ve oyuncakları çalmışlar, kırıp dağıtmışlar, kuzumu tepelemişler. Önceden de bu şekilde sıkıntılar olmuştu, o yüzden kamera taktırdık. Bu sefer daha da beter olmuş. Bayrak üzerinde geziyorlar diye kamera taktırmıştık. Bunu yapanlar bizi izlerse Allah belalarını versin. Ben kuzumun yüzüne bakamıyordum. Musalla taşı üstünde gördüğümde, 'bu güzel kız benim mi' demiştim. 4 yaşında babasız kaldı kuzum" dedi.

#5
Foto - Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti!

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23