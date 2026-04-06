Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti!

"KIZIM 4 YAŞINDA BABASIZ KALMIŞTI" Mezar başında gözyaşlarına hakim olamayan anne Duru Sarıkaya, yaşananlara tepki göstererek, "Mezarı dağıtıp zarar vermişler. Saygısızlık yapıp bayrağı tepelemişler. Biz yüzüne bakamazken, üstünde gezmişler. O bizim her şeyimizdi, ben onu babasız büyüttüm. Mezarda bulunan çiçekleri ve oyuncakları çalmışlar, kırıp dağıtmışlar, kuzumu tepelemişler. Önceden de bu şekilde sıkıntılar olmuştu, o yüzden kamera taktırdık. Bu sefer daha da beter olmuş. Bayrak üzerinde geziyorlar diye kamera taktırmıştık. Bunu yapanlar bizi izlerse Allah belalarını versin. Ben kuzumun yüzüne bakamıyordum. Musalla taşı üstünde gördüğümde, 'bu güzel kız benim mi' demiştim. 4 yaşında babasız kaldı kuzum" dedi.