Meyve ve sebzede zam dalgası durdu!

Hal operasyonunun ardından sebze ve meyve piyasasında gözler fiyatlara çevrildi. Üreticiden tüketiciye uzanan zincirde fahiş fiyat oluşumuna yönelik denetimlerin ardından çarşı, pazar ve marketlerde fiyat hareketliliği yavaşladı. Özellikle son dönemde neredeyse her hafta zam gören ürünlerde son 15 günlük dönemde yeni bir artış yaşanmaması dikkat çekti. Sezon sonu olmasına rağmen domates, salatalık, patlıcan, kabak, sivri biber, kapya biber, dolmalık biber, fasulye ve bamya gibi sebzelerin yanı sıra şeftali, nektarin, limon, üzüm, incir ve mürdüm eriği gibi yazlık ürünlerde artış görülmüyor. Özellikle sebze grubunda arzın devam etmesi ve ürün çeşitliliğinin korunması, fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Pazarcıların ifadesiyle piyasada “her hafta yeni fiyat” dönemi yerini daha istikrarlı etiketlere bırakırken, bazı ürünlerde geçen haftalara göre daha düşük fiyatlar da görülüyor.