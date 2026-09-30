Meyve ve sebzede zam dalgası durdu!

PAZARCI DA TÜKETİCİ DE NEFES ALDI Pazarcı Ramazan Güleç eskiden sürekli yukarı yönlü fiyat hareketliliğini olduğunu belirterek, “Hal operasyonunun ardından özellikle aracı tarafında daha dikkatli bir süreç başladı. Fiyatlar öyle eskisi gibi sürekli yukarı yönlü gitmiyor. Ürün geliyor, biz de daha makul fiyatlarla tezgâha koyabiliyoruz. Şu anda pazarda müşterinin de üreticinin de nefes aldığı daha dengeli bir dönem var” dedi. Başka bir pazarcı esnafı Aykut Torun ise “Son 15 gündür birçok üründe fiyatın yerinde kaldığını görüyoruz. Daha önce bir ürünün fiyatı birkaç günde bile değişebiliyordu, şimdi bu hareketlilik azaldı. Kışlık ürünler de tezgâha gelmeye başladı ve geçen yılın çok üzerinde fiyatlarla gelmedi. Denetimlerin devam etmesi hâlinde bu dengenin korunacağını düşünüyoruz. En önemlisi, tüketici artık pazara geldiğinde 'bugün yine zam gelmiş' endişesi yaşamıyor” ifadelerini kullandı.