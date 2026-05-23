Havacılıkta tarihi devrim için imzalar atıldı! İngiltere’nin jet yakıtını Türk teknolojisi üretecek

Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) sektöründe faaliyet gösteren Bristol merkezli İngiliz firması Firefly, Türk mühendislik ve teknoloji firması Altaca Enerji ile İngiltere'de kurulacak tesislerinin teknoloji ve ekipman tedarikini kapsayan bir ortaklığa gitti. Bu doğrultuda Türk firması, organik atıkları biyo-petrole dönüştürerek sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim sürecinin ilk ve en kritik aşamasını (upstream) oluşturan CatLiq hidrotermal sıvılaştırma teknolojisine dayalı tesisleri projelendirecek, ana ekipmanlarını imal edecek ve kurulumunu sağlayacak.