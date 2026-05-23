Havacılıkta tarihi devrim için imzalar atıldı! İngiltere’nin jet yakıtını Türk teknolojisi üretecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk ve İngiliz firmaları, küresel havacılık sektöründe karbonsuzlaşma hedefi doğrultusunda devrim niteliğinde stratejik bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Ticaret Bakanlığı Yardımcısı Mahmut Gürcan ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in katılımıyla gerçekleşen törende; Bristol merkezli İngiliz enerji firması Firefly, Türk mühendislik ve teknoloji şirketi Altaca Enerji ile dev bir ortaklığa gitti. Anlaşma kapsamında Türk firması, organik atıkları biyo-petrole dönüştüren kendine ait "CatLiq" hidrotermal sıvılaştırma teknolojisiyle, İngiltere'de kurulacak sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tesislerinin tüm ana ekipman imalatını, projelendirmesini ve kurulumunu üstlenecek. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katılımıyla, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde, iki ülke arasında bilim, mühendislik, sanayi, havacılık ve çevre alanında işbirliğini güçlendirmek için stratejik bir anlaşma imzalandı.

Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) sektöründe faaliyet gösteren Bristol merkezli İngiliz firması Firefly, Türk mühendislik ve teknoloji firması Altaca Enerji ile İngiltere'de kurulacak tesislerinin teknoloji ve ekipman tedarikini kapsayan bir ortaklığa gitti. Bu doğrultuda Türk firması, organik atıkları biyo-petrole dönüştürerek sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim sürecinin ilk ve en kritik aşamasını (upstream) oluşturan CatLiq hidrotermal sıvılaştırma teknolojisine dayalı tesisleri projelendirecek, ana ekipmanlarını imal edecek ve kurulumunu sağlayacak.

İki firmanın yapacağı çalışma fosil yakıtlara alternatif olacak, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının küresel istikrarsızlıklardan etkilenmeden yerel ve uygun maliyetlerle üretimine imkan tanıyacak.

Cem

Zam diyorsunuz siz guncellendi
