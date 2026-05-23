Havacılıkta tarihi devrim için imzalar atıldı! İngiltere’nin jet yakıtını Türk teknolojisi üretecek
Türk ve İngiliz firmaları, küresel havacılık sektöründe karbonsuzlaşma hedefi doğrultusunda devrim niteliğinde stratejik bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Ticaret Bakanlığı Yardımcısı Mahmut Gürcan ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in katılımıyla gerçekleşen törende; Bristol merkezli İngiliz enerji firması Firefly, Türk mühendislik ve teknoloji şirketi Altaca Enerji ile dev bir ortaklığa gitti. Anlaşma kapsamında Türk firması, organik atıkları biyo-petrole dönüştüren kendine ait "CatLiq" hidrotermal sıvılaştırma teknolojisiyle, İngiltere'de kurulacak sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tesislerinin tüm ana ekipman imalatını, projelendirmesini ve kurulumunu üstlenecek. İşte detaylar...