  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kâbe’miz, Kraliyet Saat Kulesi'nden böyle görüntülendi Limak Holding'den flaş karar: Oradaki faaliyetler ani kararla sonlandırıldı Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin! ‘Baraj taşacak’ dedi ve ekledi: İnşallah bir risk yok Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'den 3 şehir listede! Çölün ortasında son 15 yılın en büyük doğalgaz ve petrol sahası keşfedildi: Her yerden fışkırıyor İletişim Başkanlığı duyurdu! ‘15 Temmuz Milli Hafıza Projesi’ne başvurular başladı
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Yana yakıla ne yapacaklarını düşünüyorlar! Denize 575 kilometrelik duvar örmezlerse Müslüman ülke haritadan silinecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yana yakıla ne yapacaklarını düşünüyorlar! Denize 575 kilometrelik duvar örmezlerse Müslüman ülke haritadan silinecek

Endonezya ekonomisinin ana damarı olan Java Adası'nın hızla sular altında kalma riskiyle karşı karşıya gelmesi, Prabowo Subianto hükümetini tarihin en büyük altyapı hamlelerinden birini başlatmaya mecbur bıraktı. Kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ve ağır kentleşme sebebiyle bazı kıyı bölgelerinde 10 yılda 1,5 metreye varan korkutucu bir hızla batan adayı kurtarmak için, tam 80 milyar dolar maliyetle 575 kilometre uzunluğunda devasa bir "Dev Deniz Duvarı" inşa edilecek.

#1
Foto - Yana yakıla ne yapacaklarını düşünüyorlar! Denize 575 kilometrelik duvar örmezlerse Müslüman ülke haritadan silinecek

Dünyanın en yoğun nüfuslu adalarından biri olan Java (Cava) Adası sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, Endonezya hükümeti milyonlarca insanı ve ülke ekonomisini kurtarmak için tarihin en büyük altyapı hamlelerinden birini başlattı. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto hükümetinin öncelikli projeleri arasında yer alan plan kapsamında, adanın kuzey kıyılarına yaklaşık 80 milyar dolar (yaklaşık 2,6 trilyon TL) maliyetle 575 kilometre uzunluğunda devasa bir deniz duvarı inşa edilecek.

#2
Foto - Yana yakıla ne yapacaklarını düşünüyorlar! Denize 575 kilometrelik duvar örmezlerse Müslüman ülke haritadan silinecek

"Dev Deniz Duvarı" adı verilen ve 15 aşamadan oluşması planlanan bu mega proje, sadece yükselen deniz seviyelerine karşı fiziksel bir set çekmeyi hedeflemiyor. Endonezya Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Agus Harimurti Yudhoyono, bu girişimin ülkenin ekonomik kalbini koruma hamlesi olduğunu vurguladı. Nitekim duvarın koruyacağı sanayi bölgeleri, limanlar, havalimanları ve tarım arazileri, Endonezya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık 368 milyar dolarlık kısmını, yani ekonomisinin ana damarını temsil ediyor. Nisan 2026'da Science Advances dergisinde yayımlanan çarpıcı bir araştırma, bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

#3
Foto - Yana yakıla ne yapacaklarını düşünüyorlar! Denize 575 kilometrelik duvar örmezlerse Müslüman ülke haritadan silinecek

Columbia İklim Okulu bilim insanlarının verilerine göre, Java Adası'ndaki asıl tehdit sadece küresel ısınmayla yükselen okyanuslar değil, adanın bizzat kendisinin hızla çökmesi. Kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ve ağır kentleşme nedeniyle adanın kuzey kıyıları bazı bölgelerde on yılda 1,5 metreye varan korkutucu bir hızla batıyor. Uzmanlar, 2050 yılına gelindiğinde kıyı bölgelerindeki su baskını riskinin yüzde 85'inin bu toprak çökmesinden kaynaklanacağını belirtiyor. Gıda güvenliğini, lojistik hatlarını ve milyonlarca insanın yaşamını doğrudan tehdit eden bu mega çöküşe karşı inşa edilecek 575 kilometrelik set, doğayı zorlamanın yaratacağı çevresel tartışmaların gölgesinde ülkenin geleceğini belirleyecek en kritik savunma hattı olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kulisler hareketlenirken gazeteci Fuat Uğur'un iddiası dikkatleri üzerine çekti. Uğur, Kemal Kılıç..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!
Gündem

Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!

Saçların alt kısımlarının kesilerek üst kısımlarının bırakıldığı “Tas kafa” saç modeli yasaklanıyor.

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Gündem

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kriz yeniden tırmandı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve ..
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor
Siyaset

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir siyasi iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin MHP’ye g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23