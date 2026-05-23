Yana yakıla ne yapacaklarını düşünüyorlar! Denize 575 kilometrelik duvar örmezlerse Müslüman ülke haritadan silinecek

Columbia İklim Okulu bilim insanlarının verilerine göre, Java Adası'ndaki asıl tehdit sadece küresel ısınmayla yükselen okyanuslar değil, adanın bizzat kendisinin hızla çökmesi. Kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ve ağır kentleşme nedeniyle adanın kuzey kıyıları bazı bölgelerde on yılda 1,5 metreye varan korkutucu bir hızla batıyor. Uzmanlar, 2050 yılına gelindiğinde kıyı bölgelerindeki su baskını riskinin yüzde 85'inin bu toprak çökmesinden kaynaklanacağını belirtiyor. Gıda güvenliğini, lojistik hatlarını ve milyonlarca insanın yaşamını doğrudan tehdit eden bu mega çöküşe karşı inşa edilecek 575 kilometrelik set, doğayı zorlamanın yaratacağı çevresel tartışmaların gölgesinde ülkenin geleceğini belirleyecek en kritik savunma hattı olacak.