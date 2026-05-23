Yana yakıla ne yapacaklarını düşünüyorlar! Denize 575 kilometrelik duvar örmezlerse Müslüman ülke haritadan silinecek
Endonezya ekonomisinin ana damarı olan Java Adası'nın hızla sular altında kalma riskiyle karşı karşıya gelmesi, Prabowo Subianto hükümetini tarihin en büyük altyapı hamlelerinden birini başlatmaya mecbur bıraktı. Kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ve ağır kentleşme sebebiyle bazı kıyı bölgelerinde 10 yılda 1,5 metreye varan korkutucu bir hızla batan adayı kurtarmak için, tam 80 milyar dolar maliyetle 575 kilometre uzunluğunda devasa bir "Dev Deniz Duvarı" inşa edilecek.