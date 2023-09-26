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İslam
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Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

2023-09-26 22:37:55
Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Mevlid Kandili Türkiye genelinde dualarla idrak edildi.

#1
Foto - Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Kocaeli'de Mevlit Kandili dolayısıyla Mehmet Ali Paşa camisinde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

#2
Foto - Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

#3
Foto - Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

#4
Foto - Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Erzurum'da Mevlit Kandili dolayısıyla başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

#5
Foto - Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi. Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen kandil programında dualar edildi, İl Müftüsü Yusuf Akkuş vaaz verdi.

#6
Foto - Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Karabük'te ki camilerde, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Safranbolu Merkez Camisi'nde de program düzenlendi.

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