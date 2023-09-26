2023-09-26 22:37:55 Mevlid Kandili dualarla idrak edildi
Mevlid Kandili Türkiye genelinde dualarla idrak edildi.
Mevlid Kandili Türkiye genelinde dualarla idrak edildi.
Kocaeli'de Mevlit Kandili dolayısıyla Mehmet Ali Paşa camisinde program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.
İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.
Erzurum'da Mevlit Kandili dolayısıyla başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
Kayseri'de Mevlit Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi. Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen kandil programında dualar edildi, İl Müftüsü Yusuf Akkuş vaaz verdi.
Karabük'te ki camilerde, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Safranbolu Merkez Camisi'nde de program düzenlendi.
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