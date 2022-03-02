2022-03-02 16:26:08 Metrolar Kiev'lilerin evleri oldu
Başkent Kiev'deki Dorogojiçi metro istasyonu, Rus saldırılarından korunmak isteyen sivil vatandaşların sığınağı haline geldi.
Başkent Kiev'deki Dorogojiçi metro istasyonu, Rus saldırılarından korunmak isteyen sivil vatandaşların sığınağı haline geldi.
Kiev'de Dorogojiçi metro istasyonu çok sayıda sivilin sığınağı oldu.
Evsizler de dahil birçok Ukraynalı, kısıtlı imkanlar ile Rus saldırılarının biteceği günü beklemeye başladı.
Aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu görülen istasyonlarda, halkın yerlere attıkları yataklarda yattıkları görüldü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23