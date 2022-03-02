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Dünya
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Metrolar Kiev'lilerin evleri oldu

2022-03-02 16:26:08
Metrolar Kiev'lilerin evleri oldu

Başkent Kiev'deki Dorogojiçi metro istasyonu, Rus saldırılarından korunmak isteyen sivil vatandaşların sığınağı haline geldi.

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Foto - Kiev'de Dorogojiçi metro istasyonu çok sayıda sivilin sığınağı oldu.

Kiev'de Dorogojiçi metro istasyonu çok sayıda sivilin sığınağı oldu.

#2
Foto - Evsizler de dahil birçok Ukraynalı, kısıtlı imkanlar ile Rus saldırılarının biteceği günü beklemeye başladı.

Evsizler de dahil birçok Ukraynalı, kısıtlı imkanlar ile Rus saldırılarının biteceği günü beklemeye başladı.

#3
Foto - Aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu görülen istasyonlarda, halkın yerlere attıkları yataklarda yattıkları görüldü.

Aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu görülen istasyonlarda, halkın yerlere attıkları yataklarda yattıkları görüldü.

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