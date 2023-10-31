Metrelerce yükseklikte ölümle dans

"Elektrik bakımı, mekanik bakım, gözle bakım dediğimiz bir normal bakım ve bir de yağlama bakımı yapıyoruz. Her 3 ayda bir türbinlere çıkarak bakım gerçekleştiriyoruz. Bakımlarda arkadaşlarımız türbinlerin her türlü aksamını gözden geçiriyor. Burada çalışan arkadaşların hepsi özel eğitimden geçiyor.