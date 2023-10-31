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Yaşam
14
Metrelerce yükseklikte ölümle dans

2023-10-31 07:09:46
Metrelerce yükseklikte ölümle dans

Bozcaada'daki rüzgar türbinlerinin metrelerce yükseklikteki zorlu bakımı görüntülendi.

#1
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 10,2 megavatlık üretim kapasitesine sahip Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'ndeki 17 rüzgar türbininin bakımı, onlarca metre yükseklikte uzman personel tarafından yapılıyor.

#2
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

Adada 2000 yılında kurulan, kule yüksekliği 44 metrelik 17 türbine sahip, Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait santralde, yıllık 33 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek halkın kullanımına sunuluyor.

#3
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki tesiste üretilen fazla enerji ise deniz altından geçirilen kablolar aracılığıyla ulusal şebekeye naklediliyor.

#4
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılmasında önemli rol üstlenen Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nde 17 rüzgar türbininden en üst seviyede faydalanmak için türbinlerin bakımlarına önem veriliyor.

#5
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

Özel eğitimli çalışanlar, adeta bir dağcı gibi hazırlanarak çıktıkları 44 metre yükseklikte türbinlerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.

#6
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

Santral personelinin metrelerce yükseklikteki zorlu çalışmaları, Anadolu Ajansı (AA) ekibince pilotun gözünden uçuş izlenimi veren FPV dronla görüntülendi.

#7
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

EÜAŞ Elektrik Mühendisi Günay Aydın, rüzgar santrallerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğunu söyledi.

#8
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali'nin yap-işlet-devret modeliyle 3 yıl önce EÜAŞ'a devredildiğini belirten Aydın, santralde yılda 4 kez rutin bakım yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

#9
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

"Elektrik bakımı, mekanik bakım, gözle bakım dediğimiz bir normal bakım ve bir de yağlama bakımı yapıyoruz. Her 3 ayda bir türbinlere çıkarak bakım gerçekleştiriyoruz. Bakımlarda arkadaşlarımız türbinlerin her türlü aksamını gözden geçiriyor. Burada çalışan arkadaşların hepsi özel eğitimden geçiyor.

#10
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

'Yüksekte çalışma eğitimi' dediğimiz bir eğitim almaları lazım. O belgesi olmayan arkadaşları kesinlikle çalıştırmıyoruz. Bu arkadaşlar yüksekte çalıştıkları için özel ekipmanlarla, paraşüt kemerleriyle, kurtarma kitleri, düşüş durdurucularıyla türbinlere çıkıyor. Türbinlere çıktıkları zaman kendi emniyetlerini sağladıktan sonra hangi işi yapmaları gerekiyorsa onu yapıyorlar."

#11
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

Santraldeki bakım çalışmalarına katılanlar arasında Mustafa ve Bahtiyar Şaban kardeşler de bulunuyor.

#12
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

Kardeşiyle metrelerce yükseklikte zorlu bakım çalışması gerçekleştiren Mustafa Şaban, yaklaşık 3 yıldır santralde arıza bakım teknisyeni olarak görev yaptığını anlattı. Şaban, bu işe başlamadan önce yükseklik korkusunun olduğunu belirterek, "Şirketimizin verdiği eğitimlerden sonra santral sahasında işe başladım ve korkumu yendim." dedi.

#13
Foto - Metrelerce yükseklikte ölümle dans

Rüzgar türbinlerinin bakımında en önemli koşulun hava şartları olduğunu vurgulayan Şaban, "Yani hava şartları elverdiğince bakım sürecini gerçekleştirebiliyoruz. Eksikleri tamamlaya tamamlaya bakımları yapıyoruz. Merdivenle yukarı çıkmak bizi yoruyor. Yukarıya çıktığımızda kendimizi yerdeymiş gibi hissediyoruz. Gün içinde planlı çalışarak, kendimizi fazla yormadan süreci gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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