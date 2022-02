MAYDANOZ Her gün maydanoz tüketmek vücudunuza bir çok fayda sağlar. Maydanoz yaprakları gözlerinize iyi gelen bir A vitamini içeriyor ve kanınızı ve kemiklerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan K Vitamini. Maydanoz ayrıca C vitamini açısından zengindir ve bol miktarda folat ve potasyum içerir. bu da günlük vitamin alımınızı artırmayı kolaylaştırır. Ödem atıcı özelliğinden, mide sorunlarını gidermeye, yağ yakmayı hızlandıran etkisiyle kilo vermeye kadar bir çok sorun için her gün bir miktar maydanoz tüketmek vücudunuzda hemen etkisini gösterecek.