Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Doğu Anadolu: Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava etkili olurken, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.