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Türkiye
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok kentte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

#1
Foto - Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre; Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Ülkenin diğer kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

#2
Foto - Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Sıcaklıklarda önemli değişiklik yok Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güney kesimlerde ise rüzgarın güney yönlerden esmesi tahmin ediliyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Bölgelere göre hava durumu Marmara: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ege: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

#5
Foto - Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

#6
Foto - Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Doğu Anadolu: Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava etkili olurken, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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