Ev alacaklar ve satacaklar dikkat! Yılların uygulaması değişti!
Konut satışlarında Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yeni malike devredilmesi uygulaması 5 Eylül 2026 itibarıyla sona erdi.
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Konut satışlarında Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yeni malike devredilmesi uygulaması 5 Eylül 2026 itibarıyla sona erdi.
Yeni dönemde eski poliçe tapu tescil tarihinde sonlandırılırken, kullanılmayan süreye ait prim eski malike iade edilecek ve konutun yeni sahibi adına yeni poliçe düzenlenecek. Konut satışlarında Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması 5 Eylül 2026 itibarıyla sona erdi. Yeni düzenlemeyle evini satan kişiye poliçenin kullanılmayan süresine ait prim iade edilirken, konutu satın alan kişi adına yeni ZDS poliçesi düzenlenmesi gerekecek.
KONUT SATIŞLARINDA DASK POLİÇESİ DEVRİ SONA ERDİRİLDİ Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle duyurulan düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle konut satışlarında mevcut ZDS poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erdirildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edinilen bilgiye göre, 5 Eylül'den itibaren bir konut satıldığında eski ev sahibine ait ZDS poliçesi yeni ev sahibine geçmeyecek. Mevcut poliçe, eski ev sahibinin sigorta şirketi veya acentesine iptal talebiyle başvurması üzerine satışın tapuda tescil edildiği tarih itibarıyla sona erecek. Tapu işlemleri sırasında da konutu satın alan kişinin kendi adına ZDS poliçesinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.
KULLANILMAYAN SÜREYE AİT PRİM ESKİ MALİKE İADE EDİLECEK Evini satan vatandaşlar açısından yeni uygulamada önemli bir değişiklik de prim iadesi konusunda yapıldı. Sona eren poliçede kullanılmayan günlere karşılık gelen prim tutarı, sigorta ettiren veya önceki ev sahibinin başvurusu üzerine poliçeyi yaptıran kişiye iade edilecek. Böylece satış sonrasında eski ev sahibine ait poliçenin ek belgeyle yeni malike devredilmesi yerine, ZDS poliçesinin konutun yeni sahibi adına düzenlenmesi esas alınacak.
SATIŞ DIŞINDAKİ HAK SAHİBİ DEĞİŞİKLİKLERİ DE DÜZENLENDİ Yeni düzenleme yalnızca konut satışlarını değil, satış dışında konut üzerindeki hak sahibinin değiştiği diğer durumları da kapsıyor. Satış ve satışa benzer işlemler dışındaki hak sahibi değişikliklerinde mevcut ZDS poliçesi sona ermeyecek ve konutun yeni hak sahibiyle devam edecek. Bu durumda yeni hak sahibinin, mevcut poliçenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde poliçeye aracılık eden sigorta şirketine bildirimde bulunması gerekecek. Bildirimin alınmasının ardından ilgili sigorta şirketi veya acente tarafından 24 saat içinde hak sahibi değişikliği poliçeye işlenecek ve güncellenen poliçe yeni hak sahibine verilecek.
PRİM İADESİ İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ VE ACENTELERE BAŞVURULABİLECEK DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede kurum olarak sigortalıların ihtiyaçlarını ve uygulamada ortaya çıkan gereksinimleri yakından takip ettiklerini belirtti. Demirkan, ZDS sisteminin daha etkin işlemesine yönelik ihtiyaçları tespit ederek SEDDK ile sürekli istişare halinde çalıştıklarını ifade etti. Düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirkan, ZDS sistemindeki süreçlerin vatandaşlar açısından açık ve anlaşılır olmasının ve uygulamanın tüm taraflar için aynı şekilde yürütülmesinin önemine dikkati çekti.
Yeni düzenlemeyle bir konutun sahibinin değişmesi halinde mevcut poliçenin nasıl devam edeceğine ilişkin sürecin daha açık hale getirilmesi, uygulama birliğinin güçlendirilmesi ve poliçenin doğru kişi adına düzenlenmesinin hedeflendiğini kaydetti. Evini satan vatandaşların kullanılmayan süreye ait prim iade sürecine ilişkin bilgi veren Demirkan, şu açıklamada bulundu: "Vatandaşlarımız, prim iadesine ilişkin işlemler için poliçelerini düzenleyen sigorta şirketi veya acenteleriyle iletişime geçebilir. İade tutarı, tapudaki tescil tarihi esas alınarak poliçenin kullanılmayan süresine göre hesaplanacak."
SİGORTA ŞİRKETİ VE ACENTELERE YENİ DÜZENLEMEDE ÖNEMLİ GÖREV Demirkan, yeni uygulamada sigorta şirketleri ve acentelerin özellikle satış dışındaki hak sahibi değişikliklerinde önemli rol üstleneceklerini belirtti. Buna göre şirket ve acenteler, konutun yeni hak sahibinin bildirimi üzerine 24 saat içinde değişikliği poliçeye işleyecek ve güncellenen poliçeyi yeni hak sahibine verecek. Satış nedeniyle sona eren poliçelerde kullanılmayan günlere ait primlerin iadesine ilişkin başvurularda da sigorta şirketleri ve acenteler vatandaşların başvuru noktası olacak.
EV ALIP SATACAKLARA DASK UYARISI YAPILDI Balkır Demirkan, 5 Eylül'den sonra ev alacak veya satacak vatandaşlara da çeşitli uyarılarda bulundu. "Yeni dönemde vatandaşlarımızın özellikle evalım ve satım işlemlerinde ZDS poliçelerini de sürecin bir parçası olarak değerlendirmeleri önem taşıyor. Evini satan vatandaşlarımızın, mevcut poliçelerinin tapudaki satış işlemiyle birlikte sona ereceğini bilmeleri ve poliçenin kullanılmayan günlerine ait prim iadesi için sigorta şirketleri veya acenteleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Ev satın alan vatandaşlarımızın ise tapu işlemi öncesinde kendi adlarına geçerli bir ZDS poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek."
Satış dışındaki hak sahibi değişikliklerinde mevcut poliçenin ek belge yapılması koşuluyla yeni hak sahibiyle devam edeceğini hatırlatan Demirkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu durumda yeni hak sahibinin, mevcut poliçenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde poliçeye aracılık eden sigorta şirketine bildirimde bulunması gerekiyor. Bildirimin ardından gerekli poliçe güncellemesi 24 saat içinde sigorta şirketi veya acente tarafından gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımız, ZDS poliçelerine ilişkin işlemler için öncelikle poliçelerini düzenleyen sigorta şirketi veya acenteleriyle iletişime geçebilirler. Sigorta şirketi veya acentelerine ulaşamamaları ya da süreçle ilgili bilgi ve desteğe ihtiyaç duymaları halinde ise dask.gov.tr internet sitemizde yer alan 'DASK'a mesajım var' bölümünden kurumumuza ulaşabilirler."
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