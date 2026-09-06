Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha

Haberde, "Seri üretim uçağının ilk uçuşu, HÜRJET programının ilerleme kaydettiğini ve teslimat hedeflerine hızla ulaşmaya başlayacağını gösteriyor. İspanya'nın Eylül 2025'te eğitim uçağı ihtiyaçları için HÜRJET'i seçmesi, Türkiye'nin sanayisinin, yerleşik insansız hava araçları sektörünün ötesindeki ürünler için ihracat pazarlarına yönelik cesur adımlar attığını da göstermektedir" denildi. Ülkelerin tek kişilik beşinci ve altıncı nesil savaş uçaklarını geliştirmeye devam ettiği bir dönemde, başarılı operasyonlar için yeni ve daha yetenekli eğitim uçaklarına olan ihtiyacın giderek daha kritik hale geldiği belirtilen haberde, Türkiye'nin böyle bir zamanda HÜRJET ile önemli bir hamle yaptığı aktarıldı.