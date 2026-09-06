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Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha

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Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha

TUSAŞ tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin gururu ilk jet eğitim uçağı HÜRJET, Büyük Zafer'in yıl dönümünde gerçekleştirdiği başarılı uçuşla komşu Yunanistan'da şok etkisi oluşturdu. Yunan medyasında yer alan analizlerde, HÜRJET'in yakın hava desteği kabiliyetiyle Trakya ve Ege'deki birlikler için İHA'lardan sonra yeni bir baş ağrısı olacağı açıkça itiraf edildi. Dışa bağımlılığa son veren bu stratejik hamle, Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişini bir kez daha tescilledi.

#1
Foto - Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Program kapsamında iki prototip uçakla test ve doğrulama faaliyetleri devam ederken, teslimat konfigürasyonundaki HÜRJET'ler için üretim ve montaj çalışmaları eş zamanlı olarak sürüyor.

#2
Foto - Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha

Bu kapsamda ilk aşamada 6 adet HÜRJET'in üretilmesi hedeflenirken Yunan basını HÜRJET'in askeri birlikler için çok büyük bir sorun haline geleceğini dile getirdi. Türk savunma sanayisinin son yıllarda benzeri görülmemiş uzun bir 'patlama' dönemi geçirdiği ifade edilen Pentapostagma internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye'nin silahlı kuvvetlerini sürekli olarak donattığı, bu kapsamda çok sayıda insansız hava aracı, diğer silah sistemleri ve mühimmat ürettiği ve aynı zamanda yurt dışına da önemli ihracatlar kaydettiği dile getirildi.

#3
Foto - Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha

Haberde, TUSAŞ'ın kısa süre önce Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ilk HÜRJET'in uçuşunu gerçekleştirdiği aktarılan haberde, Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimatların bu yılın sonlarına doğru yapılmasının beklendiği dile getirildi. HÜRJET'in ilk prototipinin Nisan 2023'te uçuşunu gerçekleştirdiği ifade edilen haberde ikinci prototipin ise Kasım 2024'ten itibaren uçuşlarına devam ettiği aktarıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin 1979'da teslim edilen Northrop T-38 Talon uçaklarının yerini almak üzere tasarlanan HÜRJET'in, aynı zamanda şu anda Northrop NF-5AB kullanan Türk Yıldızları akrobasi ekibinin yeni uçağı olarak da konumlandırıldığı ifade edildi.

#4
Foto - Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha

Haberde, "Seri üretim uçağının ilk uçuşu, HÜRJET programının ilerleme kaydettiğini ve teslimat hedeflerine hızla ulaşmaya başlayacağını gösteriyor. İspanya'nın Eylül 2025'te eğitim uçağı ihtiyaçları için HÜRJET'i seçmesi, Türkiye'nin sanayisinin, yerleşik insansız hava araçları sektörünün ötesindeki ürünler için ihracat pazarlarına yönelik cesur adımlar attığını da göstermektedir" denildi. Ülkelerin tek kişilik beşinci ve altıncı nesil savaş uçaklarını geliştirmeye devam ettiği bir dönemde, başarılı operasyonlar için yeni ve daha yetenekli eğitim uçaklarına olan ihtiyacın giderek daha kritik hale geldiği belirtilen haberde, Türkiye'nin böyle bir zamanda HÜRJET ile önemli bir hamle yaptığı aktarıldı.

#5
Foto - Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha

Haberde son olarak, Yunanistan için ortaya çıkan en önemli sorunun, TSK'nın HÜRJET'i yakın hava desteği ateşi sağlamak için kullanacağı ifade edilirken, bunun da özellikle Trakya ve Ege'deki Yunan kara birlikleri için insansız hava araçlarından sonra ek bir baş ağrısı ve tehdit anlamına geleceği belirtildi.

#6
Foto - Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha

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