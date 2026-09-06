Komşunun en büyük kâbusu gerçek oldu: Türk canavarı HÜRJET Yunanistan’da taşları yerinden oynattı: Baş ağrıtacak yeni bir tehdit daha
TUSAŞ tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin gururu ilk jet eğitim uçağı HÜRJET, Büyük Zafer'in yıl dönümünde gerçekleştirdiği başarılı uçuşla komşu Yunanistan'da şok etkisi oluşturdu. Yunan medyasında yer alan analizlerde, HÜRJET'in yakın hava desteği kabiliyetiyle Trakya ve Ege'deki birlikler için İHA'lardan sonra yeni bir baş ağrısı olacağı açıkça itiraf edildi. Dışa bağımlılığa son veren bu stratejik hamle, Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişini bir kez daha tescilledi.