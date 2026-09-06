Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi
Dünyanın en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Yum! Brands, bünyesinde barındırdığı dev Pizza Hut markasını milyarlarca dolarlık anlaşmayla elden çıkardı. Türkiye operasyonları daha önce durma noktasına gelen markanın küresel çapta LongRange Capital ve Yum China ortaklığına devredilmesi, sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı. Gerçekleşen bu devasa finansal operasyonun ardından, markanın Türkiye pazarına nasıl döneceği merakla bekleniyor.