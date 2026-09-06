Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi

Anlaşma şartları doğrultusunda Yum! Brands, gelecekteki performansa bağlı olarak 2030 yılına kadar 75 milyon dolara kadar ek ödeme alma hakkını elinde tutuyor. Satış bedellerinin nihai fiyat düzeltmelerine tabi olduğu ifade edilirken, işlemlerin tamamlanmasıyla Pizza Hut operasyonlarında yeni bir dönem başladı. Satışın ardından Yum! Brands; KFC, Taco Bell ve Habit Burger & Grill gibi bünyesindeki diğer restoran markalarına odaklanacağını duyurdu. Dünya genelinde 151 ülke ve bölgede faaliyet gösteren şirketin CEO'su Chris Turner, yapılan işlemin ardından Yum! Brands'in daha odaklı bir şirket olarak yoluna devam edeceğini ve küresel ölçekte büyüme için önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti.