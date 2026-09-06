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Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi

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Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi

Dünyanın en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Yum! Brands, bünyesinde barındırdığı dev Pizza Hut markasını milyarlarca dolarlık anlaşmayla elden çıkardı. Türkiye operasyonları daha önce durma noktasına gelen markanın küresel çapta LongRange Capital ve Yum China ortaklığına devredilmesi, sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı. Gerçekleşen bu devasa finansal operasyonun ardından, markanın Türkiye pazarına nasıl döneceği merakla bekleniyor.

#1
Foto - Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi

Dünyanın en büyük restoran şirketleri arasında yer alan Yum! Brands, bünyesindeki Pizza Hut markasına dair dikkat çeken satış sürecini nihayete erdirdi. Şirket, Anakara Çin dışındaki tüm Pizza Hut operasyonlarını yaklaşık 1,5 milyar dolar karşılığında LongRange Capital'e devretti. Söz konusu işlem öncesinde, markanın Anakara Çin'deki operasyonlarının Yum China Holdings'e 1,2 milyar dolarlık satışı 7 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanmıştı. Böylece gerçekleştirilen iki ayrı işlemin toplam finansal büyüklüğü 2,7 milyar dolara ulaştı.

#2
Foto - Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi

Anlaşma şartları doğrultusunda Yum! Brands, gelecekteki performansa bağlı olarak 2030 yılına kadar 75 milyon dolara kadar ek ödeme alma hakkını elinde tutuyor. Satış bedellerinin nihai fiyat düzeltmelerine tabi olduğu ifade edilirken, işlemlerin tamamlanmasıyla Pizza Hut operasyonlarında yeni bir dönem başladı. Satışın ardından Yum! Brands; KFC, Taco Bell ve Habit Burger & Grill gibi bünyesindeki diğer restoran markalarına odaklanacağını duyurdu. Dünya genelinde 151 ülke ve bölgede faaliyet gösteren şirketin CEO'su Chris Turner, yapılan işlemin ardından Yum! Brands'in daha odaklı bir şirket olarak yoluna devam edeceğini ve küresel ölçekte büyüme için önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti.

#3
Foto - Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi

Küresel çaptaki satışın ardından Pizza Hut'ın Türkiye'deki geleceği yeniden gündeme geldi. KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye'deki yüzlerce şubesi, işletmeci firma İş Gıda AŞ'nin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi ve Yum! Brands'in franchise sözleşmesini feshetmesiyle 2025 yılında kapanmıştı.

#4
Foto - Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi

Söz konusu süreçte 537 restoranın faaliyetleri sonlanırken, markaların Türkiye'ye farklı bir model veya yeni bir ortaklıkla dönebileceği iddiaları basına yansımıştı. Ancak aradan geçen zaman diliminde Pizza Hut'ın Türkiye operasyonlarının yeniden başlayacağına dair kesinleşmiş bir takvim paylaşılmadı.

#5
Foto - Boykot listesindeki ünlü pizzacı belasını buldu! 2,7 milyar dolarlık devirle komple el değiştirdi

Öte yandan bu milyarlarca dolarlık satış sürecinde Goldman Sachs, Barclays, Weil, Gotshal & Manges LLP, Baker McKenzie, Dinsmore and Shohl LLP ve Mayer Brown LLP gibi uluslararası finans ile hukuk devleri danışmanlık hizmeti sundu.

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