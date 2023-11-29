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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da şiddetli fırtına

2023-11-29 08:24:56
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da şiddetli fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılar yayımlandı, İstanbul'da şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından şiddetli fırtına etkisini gösteriyor. Öte yandan 5 günlük hava durumu raporu da ortaya çıktı. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 ili "turuncu", 18 kenti de "sarı" kodla uyardı. Yetkililer, sel, su baskını, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

#1
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da şiddetli fırtına

İŞTE SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER Meteoroloji'nin şiddetli fırtına ve yağmur uyarısı verdiği iller şöyle: Aydın, Bilecik, Bursa, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kütayha, Muğla, Sinop, Zonguldak, Yalova, Düzce, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Bartın, Karabük.

#2
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da şiddetli fırtına

RÜZGAR ALARMI Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#3
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da şiddetli fırtına

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'ın kuvvetli, İzmir, Manisa çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ve Aydın'ın batı ilçelerinin çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

#4
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da şiddetli fırtına

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

#5
Foto - Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da şiddetli fırtına

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki yerel trafik, saat 19.00 itibariyle geçici olarak askıya alınmıştır

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