2023-11-29 08:24:56 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da şiddetli fırtına
Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılar yayımlandı, İstanbul'da şiddetli fırtına etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından şiddetli fırtına etkisini gösteriyor. Öte yandan 5 günlük hava durumu raporu da ortaya çıktı. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 ili "turuncu", 18 kenti de "sarı" kodla uyardı. Yetkililer, sel, su baskını, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.