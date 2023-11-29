Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da şiddetli fırtına

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'ın kuvvetli, İzmir, Manisa çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ve Aydın'ın batı ilçelerinin çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.