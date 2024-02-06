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Meteorolojiden kar alarmı!

2024-02-06 17:30:53
Meteorolojiden kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü, bölge için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu.

#1
Foto - Meteorolojiden kar alarmı!

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahmin verilerine göre, bölgenin 7 Ocak'tan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

#2
Foto - Meteorolojiden kar alarmı!

10 Ocak'tan itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteorolojiden kar alarmı!

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına dikkat çekildi.

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