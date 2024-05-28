2024-05-28 11:08:58 Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!
Meteoroloji, şiddetli yağışlar için peş peşe uyarılarda bulunarak yeni bir hava durumu haritası yayımladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte şiddetli yağmur bekleniyor. Yeni yayımlanan hava durumu haritasında, riskli bölgeler ayrıntılı olarak gösterildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı , batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.