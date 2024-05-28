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Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

2024-05-28 11:08:58
Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

Meteoroloji, şiddetli yağışlar için peş peşe uyarılarda bulunarak yeni bir hava durumu haritası yayımladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte şiddetli yağmur bekleniyor. Yeni yayımlanan hava durumu haritasında, riskli bölgeler ayrıntılı olarak gösterildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı , batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

#1
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

Sarı kod verilen şehirler Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale

#2
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

Peki, AFAD'ın sarı alarmı ne anlama geliyor? Sarı kod uyarısı anında yapılacaklar neler? AFAD'ın "sarı kodu", hava durumu yönündeki "potansiyel tehlike" anlamına geliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle: Bugün pazartesi İstanbul'da hafif yağmur geçişleri görülecek. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de yağmur var. Öğlenden itibaren Afyon, Ankara, Konya, Kırşehir, Yozgat, Tokat çevrelerinde gökgürültülü sağanak yerel dolu yağışı yıldırım su baskını ve taşkın yapabilir. Batıda sıcaklık 1-2 derece azalacak. Doğuda 3-5 derece artacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tüm yurtta artacak. Hafta sonu Ege ve Marmara'da yaz değerlerinde. Bugün İstanbul hafif yağmurlu 21, İzmir 28, Antalya yağmurlu 27, Ankara kuvvetli yağmur 19 C.

#3
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

Ankara Valiliği'nden uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il genelinde 28 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tüm ülkede artacak Hafta sonu Ege ve Marmara’da yaz değerlerinde. Bugün İstanbul hafif yağmurlu 21, İzmir 28, Antalya yağmurlu 27, Ankara kuvvetli yağmur 19 derece.

#4
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı İSTANBUL 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı KIRKLARELİ 10°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı KOCAELİ 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

#5
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. DİYARBAKIR 15°C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP 15°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT 19°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA 19°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#6
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. ERZURUM 9°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 6°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 11°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu,yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. VAN 9°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#7
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. ARTVİN 15°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 16°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT 14°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON 17°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#8
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BOLU 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP 15°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 12°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#9
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir) dışına yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR 18°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SİVAS 9°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#10
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. ADANA 20°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY 17°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#11
Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

EGE Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 8°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 15°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR 15°C, 27°C Parçalı bulutlu MUĞLA 12°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

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Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

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Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

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Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

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Foto - Meteoroloji'den 20 şehir için kritik uyarı!

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