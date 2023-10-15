Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kentte pastırma yazı sıcakları yarın da sürecek. Hafta sonu gök gürültülü sağanak beklenen kentte, cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 27 dereceye, pazar günü 24 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Pazartesi en yüksek sıcaklığın 25 derece olması ve günün az bulutlu geçmesi bekleniyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yağan kar yüzleri güldürdü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 ile 3 bin 917 metre arasında etkili oluyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimi bulurken bölgedeki yağış devam ediyor. KARADENİZ VE KUZEY EGE İÇİN 'FIRTINA' UYARISI Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.