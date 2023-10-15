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Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?

2023-10-15 18:21:55
Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den bu hafta için bir son dakika uyarısı geldi. Yarın İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz böylesinde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Antalya’da pastırmak sıcaklarını yaşarken Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santime kadar ulaştı. İşte beklenen hava durumu…

#1
Foto - Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya’nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

#3
Foto - Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?

Yarın İstanbul dahil Marmara’da da sağanak uyarısı yapıldı. Sakarya başta olmak üzere, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Yağışlar saat 13.00 ile aynı 21.00 saatleri arasında bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?

Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek ancak afta sonu tekrar yükselecek. Dondurucu soğuklar salı ve çarşamba günleri etkili olacak. Cuma ve Cumartesi günü havalar tekrardan ısınacak.

#5
Foto - Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da, ekim ayından kasım ayının ortasına güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan 'pastırma yazı' yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1930-2022 yılları arası ekim ayı sıcaklık ortalamasının 20.6 derece olduğu kentte, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığı fırsat bilenler, sahilde güneşlendi. Güneşli havayı fırsat bilenler denize girip yazdan kalma günlerin keyfini yaşadı. Bazıları plajda yürüyüş yapıp, sahilde vakit geçirdi.

#6
Foto - Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kentte pastırma yazı sıcakları yarın da sürecek. Hafta sonu gök gürültülü sağanak beklenen kentte, cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 27 dereceye, pazar günü 24 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Pazartesi en yüksek sıcaklığın 25 derece olması ve günün az bulutlu geçmesi bekleniyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yağan kar yüzleri güldürdü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 ile 3 bin 917 metre arasında etkili oluyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimi bulurken bölgedeki yağış devam ediyor. KARADENİZ VE KUZEY EGE İÇİN 'FIRTINA' UYARISI Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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