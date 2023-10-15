2023-10-15 18:21:55 Meteoroloji peş peşe uyardı: toz taşınımı ve sağanak ve uyarısı günlerce sürecek! Yeni hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den bu hafta için bir son dakika uyarısı geldi. Yarın İstanbul dahil Marmara ve Karadeniz böylesinde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Antalya’da pastırmak sıcaklarını yaşarken Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santime kadar ulaştı. İşte beklenen hava durumu…