Türkiye
11
Yeniakit Publisher
Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgeleri için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı yaptı. Bazı alanlarda kar, buzlanma ve çığ riski bulunduğu belirtildi.

#1
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

#2
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Tokat'ın kuzey ve doğusu, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı şeridinde ise yağmur şeklinde görüleceği bildirildi.

#5
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

#6
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

#7
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgârın çoğunlukla kuzeyli yönlerden eseceği belirtildi.

#8
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgârın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) etkili olabileceği kaydedildi.

#9
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

#10
Foto - Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!

