Meteoroloji o şehileri uyardı: Kar ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgeleri için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı yaptı. Bazı alanlarda kar, buzlanma ve çığ riski bulunduğu belirtildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Tokat'ın kuzey ve doğusu, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı şeridinde ise yağmur şeklinde görüleceği bildirildi.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgârın çoğunlukla kuzeyli yönlerden eseceği belirtildi.
Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgârın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) etkili olabileceği kaydedildi.
