Meteoroloji açıkladı! Yeni haftada hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı KARS °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı