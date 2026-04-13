  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
45 Yıldır dağdan topluyor ilmek ilmek örüyor Amerikan devinden sürpriz Türkiye kararı! Bergama'ya gelip kuracaklar Honda'nın mini elektrikli aracı satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri! Trump’tan yeni İran planı: Sınırlı saldırı Dip çamuru temizlendi deniz yaşamı canlandı 120 yıllık dev iflas etti: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu Meteoroloji açıkladı! Yeni haftada hava nasıl olacak? Borsa yeni haftaya düşüşle başladı
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Meteoroloji açıkladı! Yeni haftada hava nasıl olacak?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji açıkladı! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük hava tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte detaylar...

#1
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

#2
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Trakya kesiminde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#3
UYARILAR ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

#4
MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 20°C Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 18°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 16°C Parçalı bulutlu SAKARYA °C, 17°C Parçalı bulutlu

#5
EGE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 21°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 22°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 19°C Parçalı bulutlu

#6
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ADANA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

#7
İÇ ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. ANKARA °C, 12°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı bulutlu KAYSERİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA °C, 13°C Parçalı bulutlu

#8
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 17°C Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

#9
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı RİZE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

#10
DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı KARS °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

#11
GÜNEYDOĞU ANADOLU Çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23