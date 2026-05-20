ATM'lerde büyük problem: Çevredeki esnaflar zor durumda kalıyor!

VATANDAŞIN KÜÇÜK BAKİYESİ BANKADA REHİN KALDI Uygulamaya konulan bu yeni sistemin en büyük mağdurlarının başında, hesabında kısıtlı miktarda nakit bulunduran öğrenciler, asgari ücretliler ve dar gelirli vatandaşlar geliyor. Geçmişte 10 ve 20 liralık banknotların sistemden çekilmesinin ardından, son dönemde 50 Türk Lirası'nın da ATM'lerden tamamen dışlanması, minimum para çekme limitini fiilen 100 liraya yükseltti. Durum böyle olunca, banka hesabında 45 lira, 75 lira veya 90 lira gibi 100 liranın altında bakiyesi kalan milyonlarca kişi, kendi parasına erişemez hale geldi. Sabah saatlerinde işe veya okula giderken fırından alınacak ufak bir kahvaltılık, dolmuş ücreti veya toplu taşıma kartına yapılacak cüzi bir bakiye yüklemesi bile bu erişim sorunu nedeniyle adeta bir çileye dönüşüyor. İnsanların kendi hesaplarındaki ufak meblağları dahi çekememesi, dijitalleşme vizyonuyla uyuşmayan bir mağduriyet tablosu ortaya çıkarıyor.