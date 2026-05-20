Türk gemisi Meksika'yı ipten almaya gidiyor: Anlaşma imzalandı
Güney Amerika ülkelerinde son dönemde patlak veren enerji krizi sonrası Türk enerji şirketi harekete geçti. Meksika ile dev bir anlaşmaya imza atıldı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Karadeniz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Karpowership, Meksika'ya yüzer santral göndermek için anlaşma imzaladı.
Anlaşma kapsamında bölgenin artan elektrik ihtiyacının karşılanması ve şebeke üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor. Özellikle sanayileşme, turizm yatırımları ve nüfus artışı nedeniyle son yıllarda enerji tüketiminin hızla yükseldiği Yucatán bölgesinde, yaz aylarında sık sık arz sıkıntıları yaşandığı belirtiliyor.
Karpowership’in bölgeye göndereceği Powership tipi yüzer santral, doğal gazla çalışacak. Şirkete ait LNG terminal gemisi de santralin yakıt ihtiyacını karşılayacak. Böylece karada yeni bir santral altyapısı kurulmadan, kısa sürede elektrik üretiminin devreye alınması planlanıyor.
Şirket kaynaklarına göre enerji gemileri önümüzdeki haftalarda Meksika’ya ulaşacak. Operasyonların federal ve eyalet makamlarıyla koordinasyon içinde kısa sürede başlaması bekleniyor.
Merkezi Türkiye’de bulunan Karpowership, dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosunu işleten şirketlerden biri olarak biliniyor. Şirket, elektrik altyapısının yetersiz kaldığı veya acil enerji ihtiyacının ortaya çıktığı ülkelerde geçici ya da uzun vadeli enerji üretim çözümleri sunuyor.
