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Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

2022-09-24 13:21:43
Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Kilo vermeye veya form tutmaya çalışan insanlar için metabolizmayı hızlandıran yiyecekler tüketmek çok önemli. Bazı yiyecekler metabolizma hızını artırmada yardımcı olabilir. Metabolizma hızı ise aslında vücudun yaktığı kalori miktarına verilen isimdir. Peki Kilo verdiren yiyecekler neler? Zayıflatan yiyecekler hangileri? Nasıl kilo verilir? İşte beslenme listelerine eklenebilecek ve metabolizmayı ateşleyebilecek besinler…

#1
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Eğer amacınız zayıflamak ise beslenmenize bu yiyecekleri dahil etmek metabolizmanızı hızlandıracağı gibi vücudunuzdaki fazla yağı da kaybetmenizi sağlayacaktır. Kilo verdiren yiyecekler neler? Zayıflatan yiyecekler hangileri? Nasıl kilo verilir?

#2
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Ancak bu yiyeceklerin de ölçülü tüketilmesi önemlidir. Çünkü her besinin aşırı tüketimi kilo vermeye değil almaya yardımcı olur.

#3
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER Et, balık, yumurta, süt ürünleri, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar gibi protein açısından zengin besinler metabolizma hızınızı artırmaya yardımcı olur. Bunun nedeni, vücudunuzun bu besinleri sindirmek için daha fazla enerji kullanmasını gerektirmeleridir. Bu aynı zamanda gıdanın termik etkisi (TEF) olarak bilinir.

#4
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

TEF, vücudunuzun öğünlerinizde tükettiği besinleri sindirmesi, emmesi ve işlemesi için ihtiyaç duyduğu kalori sayısını ifade eder.

#5
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Araştırmalar, protein açısından zengin gıdaların en çok TEF'i artırdığını gösteriyor.

#6
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Örneğin, karbonhidratlar için %5–10 ve yağlar için %0–3 ile karşılaştırıldığında, metabolizma hızınızı –30 oranında artırırlar.

#7
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Protein bakımından zengin diyetler, vücudun kas kütlesini korumasına yardımcı olarak, kilo verme sırasında sıklıkla görülen metabolizmadaki düşüşü de azaltır.

#8
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Dahası, protein ayrıca daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir ve bu da aşırı yemeyi önler.

#9
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

MİNERAL BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER Demir ve selenyum minerallerinin her biri vücudunuzun düzgün işleyişinde farklı ama eşit derecede önemli roller oynar.

#10
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Ancak ortak bir noktaları var. Her ikisi de metabolizmanızı düzenleyen tiroid bezinin düzgün çalışması için gereklidir.

#11
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Araştırmalar, demir veya selenyum açısından çok düşük bir diyetin, metabolizmanın yavaşlamasına neden olabileceğini çünkü tiroidlerde yeterli miktarda hormon üretme yeteneğini azaltabileceğini gösteriyor.

#12
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Tiroidinizin mümkün olan en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olmak için et, deniz ürünleri, baklagiller, fındık ve tohumlar gibi selenyum ve demir açısından zengin yiyecekleri günlük beslenmenize eklemeniz önerilmektedir.

#13
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

ACI BİBER Sabah'ın haberine göre, biberlerde bulunan bir kimyasal olan kapsaisin, vücudunuzun kalori yakma hızını artırarak metabolizmanızı da hızlandırır.

#14
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

20 araştırma çalışmasının gözden geçirilmesiyle, kapsaisinin (takviyelerden veya biberlerin kendisinden) vücudunuzun günde yaklaşık fazladan 50 kalori yakmasına yardımcı olabileceği keşfedilmiş.

#15
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Bazı çalışmalar, günde 9-10 mg kadar düşük dozlarda da benzer faydalar olduğunu söylemektedir. Bu, bir jalapeno biberine eşdeğerdir.

#16
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Ayrıca, kapsaisin iştah azaltıcı özelliklere de sahiptir. Yaklaşık 200 kişide yapılan çalışmaların gözden geçirilmesine göre, her yemekten hemen önce en az 2 mg kapsaisin tüketmek, özellikle karbonhidratlardan gelen kalori tüketimini azaltmaktadır.

#17
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Benzer şekilde, yemeğinize kırmızı biber eklemek, özellikle yüksek yağlı bir yemekten sonra vücudunuzun enerji için yaktığı yağ miktarını artırabilir.

#18
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Bununla birlikte, bu yağ yakıcı etki özellikle baharatlı yiyecekler tüketmeye alışkın olmayan kişilerde etkilidir.

#19
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

KAHVE Kahvede bulunan kafein metabolizma hızının artmasına yardımcı olmaktadır.

#20
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Birkaç çalışma, günde en az 270 mg veya yaklaşık 3 fincan kahveye eşdeğer kafein tüketen kişilerin günde fazladan 100 kalori yaktığını kaydetti.

#21
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Ayrıca kafein, vücudunuzun enerji için yağ yakmasına yardımcı olarak ve özellikle egzersiz performansınızı artırmada etkilidir.

#22
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Ancak etkileri vücut ağırlığı ve yaş gibi bireysel özelliklere göre kişiden kişiye değişir.

#23
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

ÇAY Çay, metabolik hızı artırmak için kafein ile birlikte çalışabilen, kateşinler adı verilen sağlığı artıran bileşikler içerir.

#24
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Özellikle, hem oolong hem de matcha yeşil çay, yağ oksidasyonunu artırır ve bir egzersiz planınızın parçası olduğunda ekstra kalori yakmanıza yardımcı olur.

#25
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Ek olarak, oolong ve yeşil çay vücudunuzun enerji için depolanmış yağları daha etkili bir şekilde kullanmasına yardımcı olarak yağ yakma yeteneğinizi 'ye kadar artırır.

#26
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Yine de kahvede olduğu gibi etkileri kişiden kişiye değişebilir.

#27
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

FASULYE VE BAKLAGİLLER Mercimek, bezelye, nohut, siyah fasulye ve yer fıstığı gibi baklagiller ve fasulyeler, diğer bitkisel gıdalara kıyasla protein açısından daha yüksektir.

#28
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Araştırmalar, yüksek protein içeriğinin, düşük proteinli gıdalara kıyasla, vücudunuzun onları sindirmek için daha fazla kalori yakmasını gerektirdiğini gösteriyor.

#29
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Baklagiller ayrıca vücudunuzun kalın bağırsağınızda yaşayan iyi bakterileri beslemek için prebiyotik olarak kullanabileceği, dirençli nişasta ve çözünür lif de dahil olmak üzere diyet lifi içerir.

#30
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Buna karşılık bu dost bakteriler, vücudunuzun depolanmış yağları enerji olarak daha etkin bir şekilde kullanmasına ve normal kan şekeri seviyelerini korumasına yardımcı olan kısa zincirli yağ asitleri üretir.

#31
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

ZENCEFİL Zencefil ve ilgili baharatların özellikle yararlı metabolizma hızlandırıcı özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

#32
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Araştırmalar, 2 gram zencefil tozunu sıcak suda eritip yemekle birlikte içmenin, tek başına sıcak su içmekten 43 kalori daha fazla yakmanıza yardımcı olduğu göstermektedir.

#33
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Bu sıcak zencefil içeceği ayrıca açlık seviyenizi azaltabilir ve tokluk hissini artırır.

#34
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Zencefil ailesindeki bir başka baharat olan cennet taneleri de benzer etkilere sahip olabilir.

#35
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

19 kişide yapılan bir araştırma, 40 mg cennet tanesi özü verilen katılımcıların, takip eden 2 saat içinde plasebo verilenlere göre 43 kalori daha fazla yaktığını bildirdi.

#36
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

KAKAO Kakao ve çikolata, metabolizmanıza da fayda sağlayabilecek lezzetli atıştırmalıklar olabilir.

#37
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Yapılan araştırmalar, kakao ve kakao özlerinin yağ yakımını uyaran genlerin çalışmasını teşvik edebileceğini gösteriyor.

#38
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Bu, özellikle yüksek yağlı veya yüksek kalorili diyetlerle beslenen katılımcılarda etkili olmuştur.

#39
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

İlginç bir şekilde, bir çalışma, kakaonun sindirim sırasında yağ ve karbonhidratları parçalamak için gerekli enzimlerin etkisini önleyebileceğini ve bu da vücudun onları ve sağladıkları kalorileri emmesini engelleyebileceğini öne koymaktadır.

#40
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Bununla birlikte, kakao veya bitter çikolata gibi kakao ürünlerinin etkilerini inceleyen çalışmaları nadirdir. Eğer kakaoyu denemek isterseniz, ham versiyonlarını tercih edin. İşlenmeleri, faydalı bileşiklerin miktarını azaltma ve fazladan şeker ve kalori eklenmesine neden olmaktadır.

#41
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Elma sirkesi metabolizma hızını artırmaktadır.

#42
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Çalışmalar, sirkenin enerji için yakılan yağ miktarını artırmada özellikle yardımcı olduğunu göstermiştir.

#43
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Aynı şekilde, elma sirkesinin insanlarda metabolizmayı hızlandırdığı düşünülmektedir. Elma sirkesi midenin boşalmasını yavaşlatarak ve tokluk hissini artırarak kilo vermenize yardımcı olabilir.

#44
Foto - Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit

Ancak tüketmeye karar verirseniz günde 1-2 yemek kaşığı ile sınırladığınızdan ve bir yemek kaşığı sirkeyi en az 1 bardak su ile seyrelttiğinizden emin olun.

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