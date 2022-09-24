2022-09-24 13:21:43 Metabolizmayı maratona hazırlayan besinler! Kilo vermek aslında bu kadar basit
Kilo vermeye veya form tutmaya çalışan insanlar için metabolizmayı hızlandıran yiyecekler tüketmek çok önemli. Bazı yiyecekler metabolizma hızını artırmada yardımcı olabilir. Metabolizma hızı ise aslında vücudun yaktığı kalori miktarına verilen isimdir. Peki Kilo verdiren yiyecekler neler? Zayıflatan yiyecekler hangileri? Nasıl kilo verilir? İşte beslenme listelerine eklenebilecek ve metabolizmayı ateşleyebilecek besinler…