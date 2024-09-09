Meta, WhatsApp'ta yeniliğe gidiyor! Diğer uygulamalara da mesaj gönderilebilecek

Meta, mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra gelecek yıl üçüncü taraf sohbetlerinde diğer kullanıcılarla grup oluşturma özelliğini de etkinleştirmeyi planlıyor. Şirketin birlikte çalışabilirlik vizyonu yalnızca mesajlaşmanın ötesine uzanıyor. 2027 yılına kadar üçüncü taraf video ve sesli aramalar için destek başlatma planlarını duyurdu. Bu hamle, Meta'nın platformlar genelinde işlevselliği artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kararlılığını gösteriyor. Meta'nın üçüncü taraf sohbetlerini WhatsApp ve Messenger'a entegre etme girişimi, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlama çabalarının bir parçası. Meta, AB yasaları gereği WhatsApp ile Messenger'ı iMessage, Telegram, Google Mesajlar ve Signal gibi üçüncü taraf uygulamalarla birlikte çalışabilir hale getirmek zorunda kalıyor. Bu düzenleyici gereklilik şirketin sohbet entegrasyonundaki son gelişmelerini yönlendiriyor.