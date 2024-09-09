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Teknoloji-Bilişim
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Meta, WhatsApp'ta yeniliğe gidiyor! Diğer uygulamalara da mesaj gönderilebilecek

2024-09-09 00:23:19
Meta, WhatsApp'ta yeniliğe gidiyor! Diğer uygulamalara da mesaj gönderilebilecek

Meta, Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcılar için 3. taraf sohbet platformlarına mesaj gönderme imkanı sağlayacak.

#1
Foto - Meta, WhatsApp'ta yeniliğe gidiyor! Diğer uygulamalara da mesaj gönderilebilecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp'ın ana şirketi Meta, üçüncü taraf sohbetlerin platforma entegre edilmesine yönelik bir strateji açıkladı. Bu yeni gelişme özellikle Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcıları hedef alacak.

#2
Foto - Meta, WhatsApp'ta yeniliğe gidiyor! Diğer uygulamalara da mesaj gönderilebilecek

Meta, WhatsApp ve Messenger'daki üçüncü taraf sohbetlerine yönelik planlarını duyurdu. Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar için gelen değişiklik Messenger ve WhatsApp mesajlarını üçüncü taraf sohbetleriyle aynı gelen kutusuna koyma veya ayrı tutma konusunda yeni seçenekler sunuyor.

#3
Foto - Meta, WhatsApp'ta yeniliğe gidiyor! Diğer uygulamalara da mesaj gönderilebilecek

Yeni özellik, kullanıcılara Messenger ve WhatsApp mesajlarını üçüncü taraf konuşmalarıyla tek bir gelen kutusunda birleştirme veya ayrı ayrı tutma esnekliği sağlayacak. Meta'nın Messenger ve WhatsApp'a gelişmiş özellikler ve bildirimler getirmesi bekleniyor. Bu güncellemeler, kullanıcılara yeni desteklenen uygulamalardan sohbetlere bağlanma seçeneği sunulduğunda uyarı verecek. Şirket, birlikte çalışabilir mesajlaşma için gereken temel özelliklerin ötesine geçtiğini iddia ediyor. Gelişmiş özellikler arasında tepkiler, doğrudan yanıtlar, yazma göstergeleri ve okundu bilgisi yer alıyor.

#4
Foto - Meta, WhatsApp'ta yeniliğe gidiyor! Diğer uygulamalara da mesaj gönderilebilecek

Meta, mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra gelecek yıl üçüncü taraf sohbetlerinde diğer kullanıcılarla grup oluşturma özelliğini de etkinleştirmeyi planlıyor. Şirketin birlikte çalışabilirlik vizyonu yalnızca mesajlaşmanın ötesine uzanıyor. 2027 yılına kadar üçüncü taraf video ve sesli aramalar için destek başlatma planlarını duyurdu. Bu hamle, Meta'nın platformlar genelinde işlevselliği artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik kararlılığını gösteriyor. Meta'nın üçüncü taraf sohbetlerini WhatsApp ve Messenger'a entegre etme girişimi, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlama çabalarının bir parçası. Meta, AB yasaları gereği WhatsApp ile Messenger'ı iMessage, Telegram, Google Mesajlar ve Signal gibi üçüncü taraf uygulamalarla birlikte çalışabilir hale getirmek zorunda kalıyor. Bu düzenleyici gereklilik şirketin sohbet entegrasyonundaki son gelişmelerini yönlendiriyor.

#5
Foto - Meta, WhatsApp'ta yeniliğe gidiyor! Diğer uygulamalara da mesaj gönderilebilecek

Birlikte çalışabilir mesajlaşmanın uygulanması belirli zorluklar sunuyor. WhatsApp ve Messenger ile entegrasyon yapmak isteyen şirketlerin, mesaj gizliliğini sağlamak için aynı Signal Protokolünü benimsemeleri gerekecektir. Meta, bu sorunu çözmek için üçüncü taraf uygulamaların imzalaması gerektiğini belirten bir anlaşmayla, talep üzerine Signal Protokolünü iş ortaklarının kullanımına sunacağını duyurdu. Bu adım, farklı platformlar arasında kesintisiz iletişimi teşvik ederken kullanıcı gizliliğini korumayı amaçlıyor. Signal Protokolü, sesli aramalar, video görüşmeleri ve anlık mesajlaşma konuşmaları için uçtan-uca şifreleme sağlamak için kullanılabilen federe olmayan kriptografik protokoldür.

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