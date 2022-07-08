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Teknoloji-Bilişim
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Meta ve Avrupa karşı karşıya geldi

2022-07-08 01:50:24
Meta ve Avrupa karşı karşıya geldi

Meta, Avrupa'dan ABD'ye veri aktardığı için ortalık karıştı.

#1
Foto - En popüler sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta, İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile karşı karşıya geldi.

En popüler sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram’ın ana şirketi Meta, İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Öyle ki şirket, gizlilik düzenleyicisi kurum tarafından kıskaca alınmış durumda. Öte yandan olası sonuçların boyutları, pek iç açıcı görünmüyor.

Öyle ki şirket, gizlilik düzenleyicisi kurum tarafından kıskaca alınmış durumda. Öte yandan olası sonuçların boyutları, pek iç açıcı görünmüyor.

#3
Foto - Eski adı Facebook olan Meta, birçok kez Avrupa ile karşı karşıya geldi.

Eski adı Facebook olan Meta, birçok kez Avrupa ile karşı karşıya geldi.

#4
Foto - Son olarak İrlanda’nın gizlilik düzenleyicisi ile karşı karşıya gelen şirket, ağır ithamlar altında.

Son olarak İrlanda’nın gizlilik düzenleyicisi ile karşı karşıya gelen şirket, ağır ithamlar altında.

#5
Foto - Komisyon, Perşembe günü Avrupa’daki muadillerine Facebook’un sahibi Meta’nın Avrupa’dan ABD’ye kullanıcı verilerini göndermesini engelleyeceğini bildirdi.

Komisyon, Perşembe günü Avrupa’daki muadillerine Facebook’un sahibi Meta’nın Avrupa’dan ABD’ye kullanıcı verilerini göndermesini engelleyeceğini bildirdi.

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