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Spor
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Messi'siz Barcelona dökülüyor

2021-09-24 02:42:59
Messi'siz Barcelona dökülüyor

La Liga'nın 6. haftasında Cadiz'e konuk olan Barcelona sahadan bir puanla ayrılmakla yetindi.

#1
Foto - Sezona beklenilen performansta başlayamayan Barcelona'da puan kayıpları devam ediyor. La Liga'nın 6. haftasında Barcelona Cadiz'e konuk oldu. Maça etkisiz başlayan iki takımda ilk yarıyı beraberlikle tamamladı.

Sezona beklenilen performansta başlayamayan Barcelona'da puan kayıpları devam ediyor. La Liga'nın 6. haftasında Barcelona Cadiz'e konuk oldu. Maça etkisiz başlayan iki takımda ilk yarıyı beraberlikle tamamladı.

#2
Foto - İkinci yarıda etkisini göstermeye çalışan Katalan ekipte, Frenkie De Jong 65. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçın sonlarına doğru baskısını arttıran Cadiz, gol pozisyonlarına girmesine rağmen aradığı golü bulamayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda etkisini göstermeye çalışan Katalan ekipte, Frenkie De Jong 65. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçın sonlarına doğru baskısını arttıran Cadiz, gol pozisyonlarına girmesine rağmen aradığı golü bulamayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

#3
Foto - 90+6'da deplasman ekibinin teknik direktörü Ronald Koeman oyundan atılırken, takımının maçı 6 şutla tamamlaması taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

90+6'da deplasman ekibinin teknik direktörü Ronald Koeman oyundan atılırken, takımının maçı 6 şutla tamamlaması taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

#4
Foto - 0-0'lık beraberliğin ardından Cadiz puanını 6'ya yükseltirken Barcelona ise 9 puana ulaştı. Barcelona bu sezon oynadığı 5 lig maçından 2'sini kazanırken 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

0-0'lık beraberliğin ardından Cadiz puanını 6'ya yükseltirken Barcelona ise 9 puana ulaştı. Barcelona bu sezon oynadığı 5 lig maçından 2'sini kazanırken 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

#5
Foto - Kötü performans sergileyen Koeman ile kısa süre içinde yollarını ayrılması bekleniyor.

Kötü performans sergileyen Koeman ile kısa süre içinde yollarını ayrılması bekleniyor.

#6
Foto - Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir ilk 11'de başladığı mücadelede ikinci yarının başında yerini Sergi Roberto'ya bıraktı.

Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir ilk 11'de başladığı mücadelede ikinci yarının başında yerini Sergi Roberto'ya bıraktı.

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