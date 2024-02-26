2024-02-26 12:26:05 'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Yaptığı hareket olay oldu... Bu kadar da olmaz: Arabistan bu gelişmeye kilitlendi…
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab karşısında zorlanan Ronaldo'lu Al-Nassr, 86. dakikada Talisca'nın attığı karşılaşmayı golle 3-2 kazandı. Maçtan sonra oldukça keyifli olduğu görülen Cristiano Ronaldo, tribünlerde 'Messi' tezahüratlarını duyunca çılgına döndü. Messi tezahüratları yapan tribünlere dönen Ronaldo, taraftarlara yaptığı hareketle olay oldu. İşte o görüntüler...