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Spor
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'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Yaptığı hareket olay oldu... Bu kadar da olmaz: Arabistan bu gelişmeye kilitlendi…

2024-02-26 12:26:05
'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Yaptığı hareket olay oldu... Bu kadar da olmaz: Arabistan bu gelişmeye kilitlendi…

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab karşısında zorlanan Ronaldo'lu Al-Nassr, 86. dakikada Talisca'nın attığı karşılaşmayı golle 3-2 kazandı. Maçtan sonra oldukça keyifli olduğu görülen Cristiano Ronaldo, tribünlerde 'Messi' tezahüratlarını duyunca çılgına döndü. Messi tezahüratları yapan tribünlere dönen Ronaldo, taraftarlara yaptığı hareketle olay oldu. İşte o görüntüler...

#1
Foto - 'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Yaptığı hareket olay oldu... Bu kadar da olmaz: Arabistan bu gelişmeye kilitlendi…

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda Al-Shabab ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Al Nassr, Talisca'nın son dakikalarda kaydettiği golle 3-2 kazandı.

#2
Foto - 'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Yaptığı hareket olay oldu... Bu kadar da olmaz: Arabistan bu gelişmeye kilitlendi…

21 maçta 52 puan toplayan Al-Nassr ligde 2. sırada bulunurken, lider Al-Hilal ise 56 puanda ve 1 maç eksiği bulunuyor.

#3
Foto - 'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Yaptığı hareket olay oldu... Bu kadar da olmaz: Arabistan bu gelişmeye kilitlendi…

Al Nassr, 21. dakikada penaltı kazandı ve topun başında Ronaldo geçti. 39 yaşındaki Ronaldo'nun penaltı öncesi kameralara yansıyan görüntülerde "Bismillah" dediği iddia edildi.

#4
Foto - 'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Yaptığı hareket olay oldu... Bu kadar da olmaz: Arabistan bu gelişmeye kilitlendi…

’Messi’ tezahüratları Ronaldo’yu çılgına çevirdi! Al-Shabab-Al Nassr maçında taraftara yaptığı hareket olay oldu... YAPTIĞI HAREKET OLAY OLDU Zorlu maçı kazanan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu.

#5
Foto - 'Messi' tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi! Yaptığı hareket olay oldu... Bu kadar da olmaz: Arabistan bu gelişmeye kilitlendi…

Al-Shabab taraftarının "Messi" tezahüratları yapmasına sinirlenen Cristiano Ronaldo'nun yaptığı el hareketi tepkilere neden oldu.

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