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Yaşam
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Mesleğinin son temsilcilerinden

2023-05-03 21:07:15
Mesleğinin son temsilcilerinden

20 metrekarelik dükkanda hem çalıştı hem üniversite okudu.

#1
Foto - Mesleğinin son temsilcilerinden

Siirt’te 35 yıldır terzilik yaparak geçimini sağlayan 58 yaşındaki Seyfettin Kol, hem okudu hem de 4 çocuk büyütüp okuttu.

#2
Foto - Mesleğinin son temsilcilerinden

Siirt’te mesleğini severek yapan işinin ustası olan 58 yaşındaki Seyfettin Kol, 20 metrekarelik iş yerinde alın teri döküyor. Ortaokul zamanında bir ustanın yanına çırak olarak meleğe başlayan, meslek sayesin 4 çocuk büyütüp okutan Kol, mesleğini çok sevdiğini ve 50’den fazla çırak yetiştirdiğini söyledi. İlk başladığı gün gibi mesleğini severek yaptığını belirten Kol,“1965 yılında Siirt’te doğdum. Bu mesleğe 35 yıldır devam ediyorum.

#3
Foto - Mesleğinin son temsilcilerinden

Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Çekirdekten yetişmeyim diyebilirim. Benim Malatyalı bir ustam vardı. Onun yanında yetiştim. Yetiştikten sonra kendime bir dükkan açtım. Ondan sonra evlenip çocuk sahibi oldum. Bu meslekten kazandığım parayla çocuklarımı büyütüp okuttum. Mesleğimi çok seviyorum. 35 yıldır bu mesleğe aşık olarak devam ediyorum. Bu zamana kadar çok sayıda da çırak yetiştirdim. Bu meslekte hem çocuklarımı okuttum hem de kendim okudum. İlkokuldan beri ben bu mesleği yapıyorum. Şimdi 2 yıllık muhasebe bölümünden üniversiteden mezun oldum. Ama hala terzilik yapıyorum. Ayrıca sivil toplum örgütlerine de üyeliğim var. Bazı STK’larda başkan ve başkan vekilliği yapıyorum.

#4
Foto - Mesleğinin son temsilcilerinden

Mesleğimi seviyorum. Bu mesleğin de dernek başkanlığını yapıyorum. Bu meslekte çok çırak yetiştirdim. Sayı vermek gerekirse 50’den fazla çırak yetiştirdim. Bu 50 kişinin çoğu tekstil fabrikalarında üst düzey yetkili olarak çalışıyorlar. Ben çırak yetiştirmekten çok hoşlanıyorum ve hala usta öğreticilik yapıyorum. Usta öğreticilikte şu anda 150 tane kursiyerim var. Hem özel bir tekstil fabrikasında görevalıyorum hem de terziliğe devam ediyorum burada. 35 yıldır aynı dükkânda ekmek kazanıyorum” dedi.

#5
Foto - Mesleğinin son temsilcilerinden

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