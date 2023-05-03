Mesleğinin son temsilcilerinden

Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Çekirdekten yetişmeyim diyebilirim. Benim Malatyalı bir ustam vardı. Onun yanında yetiştim. Yetiştikten sonra kendime bir dükkan açtım. Ondan sonra evlenip çocuk sahibi oldum. Bu meslekten kazandığım parayla çocuklarımı büyütüp okuttum. Mesleğimi çok seviyorum. 35 yıldır bu mesleğe aşık olarak devam ediyorum. Bu zamana kadar çok sayıda da çırak yetiştirdim. Bu meslekte hem çocuklarımı okuttum hem de kendim okudum. İlkokuldan beri ben bu mesleği yapıyorum. Şimdi 2 yıllık muhasebe bölümünden üniversiteden mezun oldum. Ama hala terzilik yapıyorum. Ayrıca sivil toplum örgütlerine de üyeliğim var. Bazı STK’larda başkan ve başkan vekilliği yapıyorum.