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Yaşam
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Meşhur tarak coğrafi işaret tescili aldı

2023-05-02 20:28:19
Meşhur tarak coğrafi işaret tescili aldı

Sivas’ın önemli el sanatlarından bir tanesi olan kemik tarağı coğrafi işaret tescili aldı.

#1
Foto - Meşhur tarak coğrafi işaret tescili aldı

Sivas’ın önemli el sanatlarından bir tanesi olan kemik tarağı coğrafi işaret tescili aldı. Sivas’ın önemli el sanatları arasında yer alan ve geçmişten günümüze bir değer olarak ulaşan Sivas Kemik Tarağı, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların boynuzlarından üretilen kemik tarak saç sağını koruyor. Üretiminde genellikle tosun, öküz, manda ve koçboynuzu kullanılıyor. İnsan sağlığı için faydalı ve doğada geri dönüşümü olan kemik tarak, boynuzda bulunan keratinden dolayı saçta kepeklenmeyi ve elektriklenmeyi önlüyor. Kemik taraklar hücreleri canlı tutarken aynı zamanda bakteri oluşumunu da engellediği için saç sağlığını da koruyor.

#2
Foto - Meşhur tarak coğrafi işaret tescili aldı

İlk olarak 1997 yılında Sivas Belediyesi’nin girişimleri ile Sivas El Halısının tescil edildiği Sivas’ın coğrafi işaretli ürünlerine son olarak kemik tarak da eklendi. Bu yılın ilk tescil haberi Ocak ayında Altınyayla Tonus Köftesi’nden gelmişti. Aradan geçen 4 aylık zaman diliminde bir sevindirici haber de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19 Ocak 2022 tarihinde tescil başvurusunda bulunduğu kemik tarağın tescillenmesi ile yaşandı. Yapımında büyükbaş ve küçükbaş hayvan boynuzu kullanılan kemik tarağın tescil haberi zanaatkârları da mutlu etti. Kemik tarak ile birlikte Sivas’ın tescilli ürün sayısı 21’e ulaştı.

#3
Foto - Meşhur tarak coğrafi işaret tescili aldı

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas’ın değerlerinin en kısa sürede tescil edilmesi için çalışacaklarını belirterek, asırlardır süregelen bir el sanatının ilimiz adına tescil edilmesinin memnuniyetini yaşadığını söyledi. Sivas’ın çok sayıda tescile hazır ürünü olduğunu ve başvurularının yapıldığını belirten Vali Şimşek coğrafi işaretin de önemine değinerek “Türk Patent ve Marka Kurumu, ülkemizdeki yöresel ürünleri geleneksellik ve kalite açısından değerlendirerek, ürünlere tescil işareti veriyor. Bu son derece önemli. Çünkü tüketiciler ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini coğrafi alan bağlantısını görerek yerinden kaliteli ve garantili bir şekilde tedarik etmiş oluyorlar” dedi. Vali Şimşek, Coğrafi işaret alan ürünlerin ilin markalaşmasında da önemli bir etken olduğunu dile getirerek, “Bir kentin coğrafi işaretli ürünleri o kent ile anılmasını ve şehrin markalaşmasını sağlıyor. Kültür ve kültürün bir eseri olan coğrafi işaretli ürünler, kendisini ve bölgesini tanıtarak markalaşmaya destek oluyorlar. Coğrafi işaretli yerel ürünler turizm potansiyelini yükseltmede ve turist çekmede de oldukça etkili. Çünkü herkes her şeyi yerinden almak istiyor. Bu nedenle yerel üretime ve kırsal kalkınmaya destek olan ürünlerimizin coğrafi işaret alması, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri muhafaza etmede, turizme katkı sağlamada ve ürün taklitçiliği ile mücadele etmede de önem arz ediyor.Bu potansiyele el sanatlarımızı, yöresel lezzetlerimizi de eklediğimizde daha güzel sonuçlar alıyoruz. Bu nedenle markalaşma yolunda coğrafi işaretlerimizi biran önce almak istiyoruz. İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, ilçelerimiz hatta köylerimiz yörelerine özgü değerlerini mutlaka muhafaza altına almalıdır. Bizlerde Valilik olarak bu süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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