Meşhur tarak coğrafi işaret tescili aldı

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas’ın değerlerinin en kısa sürede tescil edilmesi için çalışacaklarını belirterek, asırlardır süregelen bir el sanatının ilimiz adına tescil edilmesinin memnuniyetini yaşadığını söyledi. Sivas’ın çok sayıda tescile hazır ürünü olduğunu ve başvurularının yapıldığını belirten Vali Şimşek coğrafi işaretin de önemine değinerek “Türk Patent ve Marka Kurumu, ülkemizdeki yöresel ürünleri geleneksellik ve kalite açısından değerlendirerek, ürünlere tescil işareti veriyor. Bu son derece önemli. Çünkü tüketiciler ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini coğrafi alan bağlantısını görerek yerinden kaliteli ve garantili bir şekilde tedarik etmiş oluyorlar” dedi. Vali Şimşek, Coğrafi işaret alan ürünlerin ilin markalaşmasında da önemli bir etken olduğunu dile getirerek, “Bir kentin coğrafi işaretli ürünleri o kent ile anılmasını ve şehrin markalaşmasını sağlıyor. Kültür ve kültürün bir eseri olan coğrafi işaretli ürünler, kendisini ve bölgesini tanıtarak markalaşmaya destek oluyorlar. Coğrafi işaretli yerel ürünler turizm potansiyelini yükseltmede ve turist çekmede de oldukça etkili. Çünkü herkes her şeyi yerinden almak istiyor. Bu nedenle yerel üretime ve kırsal kalkınmaya destek olan ürünlerimizin coğrafi işaret alması, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri muhafaza etmede, turizme katkı sağlamada ve ürün taklitçiliği ile mücadele etmede de önem arz ediyor.Bu potansiyele el sanatlarımızı, yöresel lezzetlerimizi de eklediğimizde daha güzel sonuçlar alıyoruz. Bu nedenle markalaşma yolunda coğrafi işaretlerimizi biran önce almak istiyoruz. İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, ilçelerimiz hatta köylerimiz yörelerine özgü değerlerini mutlaka muhafaza altına almalıdır. Bizlerde Valilik olarak bu süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.