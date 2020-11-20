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Medya
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Merve Boluğur tepki çekti! Vatandaşlar artık çileden çıktı

2020-11-20 10:58:12
Merve Boluğur tepki çekti! Vatandaşlar artık çileden çıktı

Kokuşmuş magazin mahallesinin her geçen gün yeni bir umursamazlığı ortaya çıkıyor.

#1
Foto - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, Türkiye'de yeniden patlak verirken sözde ünlü isimlerin umursamazlığı vatandaşları çileden çıkarıyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, Türkiye'de yeniden patlak verirken sözde ünlü isimlerin umursamazlığı vatandaşları çileden çıkarıyor.

#2
Foto - Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Merve Boloğur'un maske kurallarına uymadığı görülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Merve Boloğur'un maske kurallarına uymadığı görülmüştü.

#3
Foto - Yine geçtiğimiz haftalarda maskesiz ortaya çıkan Merve Boloğur, kendisini çeken kameralara tepki göstermişti.

Yine geçtiğimiz haftalarda maskesiz ortaya çıkan Merve Boloğur, kendisini çeken kameralara tepki göstermişti.

#4
Foto - Yine aynı isim önceki gün Maçka Parkı'nda maskesiz görüntülendi.

Yine aynı isim önceki gün Maçka Parkı'nda maskesiz görüntülendi.

#5
Foto - Maske takmadan sokağa çıktığı için iki kez para cezası yiyen Merve Boluğur'un bu duruma aldırış etmediği görülüyor. Boluğur, gazetecilerin

Maske takmadan sokağa çıktığı için iki kez para cezası yiyen Merve Boluğur'un bu duruma aldırış etmediği görülüyor. Boluğur, gazetecilerin "Maske takmayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı. Vatandaşlar, sözde ünlü isimlerin bu umursamaz hallerine tepki gösterirken yetkililere, 'Bu kurallar sadece bizim için mi geçerli' diyerek çağrı yaptı.

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