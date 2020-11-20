Merve Boluğur tepki çekti! Vatandaşlar artık çileden çıktı

Maske takmadan sokağa çıktığı için iki kez para cezası yiyen Merve Boluğur'un bu duruma aldırış etmediği görülüyor. Boluğur, gazetecilerin "Maske takmayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorularını yanıtsız bıraktı. Vatandaşlar, sözde ünlü isimlerin bu umursamaz hallerine tepki gösterirken yetkililere, 'Bu kurallar sadece bizim için mi geçerli' diyerek çağrı yaptı.