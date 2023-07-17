Mersin'deki orman yangınından güzel haber

Yangının yöre sakinleri tarafından haber verilmesi ile bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde hem havadan hem karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Hava ve karadan çok sayıda helikopter ve arazözle müdahale edilen yangın rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamadı.