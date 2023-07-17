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Mersin'deki orman yangınından güzel haber

2023-07-17 13:31:46
Mersin'deki orman yangınından güzel haber

Mersin'de dünden bu yana devam eden orman yangını müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

#1
Foto - Mersin'deki orman yangınından güzel haber

Orman yangın, Dün akşam üzeri ilçeye bağlı Kavakoluğu köyü Delikkaya mevkiinde çıktı.

#2
Foto - Mersin'deki orman yangınından güzel haber

Yangının yöre sakinleri tarafından haber verilmesi ile bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde hem havadan hem karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Hava ve karadan çok sayıda helikopter ve arazözle müdahale edilen yangın rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamadı.

#3
Foto - Mersin'deki orman yangınından güzel haber

Hava kararması ile karadan yapılan söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterler de katıldı. Toplumsal olaylara müdahale aracı olarak bilinen TOMA'ların da sevk edildiği yangın bölgesinde ekiplerin mücadelesi sabaha kadar sürdü.

#4
Foto - Mersin'deki orman yangınından güzel haber

2'si yangın söndürme uçağı, 11'i helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesinin görevine devam ettiği bölgede orman yangını kontrol altına alındı. Yangının söndürüldüğü noktalarda soğutma çalışmaları sürerken, şuana kadar 4 evin zarar gördüğü öğrenildi. Evlerden 2'sinin eski olduğu belirtilirken, her hangi bir başka olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi. Yangında zarar gören evlerde görüntülendi.

#5
Foto - Mersin'deki orman yangınından güzel haber

Kavakoluğu köyü sakinlerinden Mehmet Gürbüz, yangının çıkmasının ardından kısa sürede çevreyi sardığını belirterek, güvenlik güçleri tarafından tedbir maksatlı kendilerinin de bölgeden tahliye edildiğini söyledi. Öte yandan Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Toros dağları tarafından yeni bir orman yangını çıktı. Bölgeye hem helikopterler hem de arazözler sevk edilerek müdahale başladı.

#6
Foto - Mersin'deki orman yangınından güzel haber

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mersin Gülnar’da meydana gelen orman yangınının ilerleyişi durdurulmuş ve ekiplerimizin üstün gayreti ile kontrol altına alınmıştır. Gecesini gündüzüne katarak yangınlara karşı mücadele veren Ormanın Kahramanlarına sonsuz teşekkürler" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise sosyal medyadan, "Mersin Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" açıklamasında bulundu.

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