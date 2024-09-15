2024-09-15 16:28:49 Mersin'de korkutan yangın
Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mukaddem Mahallesi'nde ikametlerin yakınındaki kuru otlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü...
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