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Türkiye
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Mersin'de korkutan yangın

2024-09-15 16:28:49
Mersin'de korkutan yangın

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

#1
Foto - Mersin'de korkutan yangın

Mukaddem Mahallesi'nde ikametlerin yakınındaki kuru otlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

#2
Foto - Mersin'de korkutan yangın

İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

#3
Foto - Mersin'de korkutan yangın

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

#4
Foto - Mersin'de korkutan yangın

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

#5
Foto - Mersin'de korkutan yangın

Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü...

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