Mersin'de kartpostallık görüntü

Mut İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü yetkilileri de, “Bu yıl mevsim boyunca havalar sıcak gitti. Kayısı ağaçlarında beklenenden daha çok çiçek var. İlçede 80 bin dekar kayısı bahçesi var. Türkiye’de sofralık kayısıda ilk hasat Mut ilçesinde olup 200 bin ton rekolte ve 80 bin ton da ihracat beklentisi var"diyerek çiftçilerin çiçek gözlerini koruma ve monilya hastalığına karşı ilaçlama yapmasını istedi.