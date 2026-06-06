İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!
ABD ve israil'in İran'a saldırılarından bu yana yapılan anketlere göre, İsrail'i en çok sevmeyen ülkeler belli oldu. Türkiye'nin sırası ise gururlandırdı.
ABD ve israil'in İran'a saldırılarından bu yana yapılan anketlere göre, İsrail'i en çok sevmeyen ülkeler belli oldu. Türkiye'nin sırası ise gururlandırdı.
ABD-İRAN SAVAŞI'NDAN SONRA İLK DETAYLI LİSTE! Pew Araştırma Merkezi tarafından 8 Şubat-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan bir anketten elde edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrası ilk anket ortaya çıktı.
ANKET 36 ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİ 36 ülke genelinde, yetişkinlerin ortalama g'si İsrail hakkında olumsuz, %'i ise olumlu görüşe sahip. Birçok ülkede – özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da – gençlerin İsrail hakkındaki olumsuz görüşleri yaşlılara göre daha yüksek.
TÜRKİYE'NİN SIRASI GURURLANDIRDI! Yahudi şirket tarafından yayınlanan listede İsrail'i en çok sevenler sıralamasında Türkiye'nin konumu gururlandırdı.
İŞTE İSRAİL'İ EN ÇOK SEVEN ÜLKELER!
PAKİSTAN
FİLİSTİN
MALEZYA
JAPONYA
ENDONEZYA
BANGLADEŞ
İSPANYA
İSVEÇ
ARJANTİN
MEKSİKA
ALMANYA
FRANSA
BİRLEŞİK KRALLIK
GÜNEY AFRİKA
ENDONEZYA
KANADA
YUNANİSTAN
MACARİSTAN
FİLİPİNLER
ABD
SRİ LANKA
KENYA
TÜRKİYE İSRAİL'İ EN SEVMEYEN ÜLKE OLDU! Anket yapılan Müslüman çoğunluklu bölgelerde, Türkiye, israil'i seven ülkeler arasında sonuncu oldu./ derleyen: haber7
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