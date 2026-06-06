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Dünya
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Yeniakit Publisher
İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

ABD ve israil'in İran'a saldırılarından bu yana yapılan anketlere göre, İsrail'i en çok sevmeyen ülkeler belli oldu. Türkiye'nin sırası ise gururlandırdı.

#1
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

ABD-İRAN SAVAŞI'NDAN SONRA İLK DETAYLI LİSTE! Pew Araştırma Merkezi tarafından 8 Şubat-13 Mayıs 2026 tarihleri ​​arasında yapılan bir anketten elde edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrası ilk anket ortaya çıktı.

#2
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

ANKET 36 ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİ 36 ülke genelinde, yetişkinlerin ortalama g'si İsrail hakkında olumsuz, %'i ise olumlu görüşe sahip. Birçok ülkede – özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'da – gençlerin İsrail hakkındaki olumsuz görüşleri yaşlılara göre daha yüksek.

#3
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

TÜRKİYE'NİN SIRASI GURURLANDIRDI! Yahudi şirket tarafından yayınlanan listede İsrail'i en çok sevenler sıralamasında Türkiye'nin konumu gururlandırdı.

#4
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

İŞTE İSRAİL'İ EN ÇOK SEVEN ÜLKELER!

#5
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

PAKİSTAN

#6
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

FİLİSTİN

#7
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

MALEZYA

#8
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

JAPONYA

#9
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

ENDONEZYA

#10
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

BANGLADEŞ

#11
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

İSPANYA

#12
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

İSVEÇ

#13
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

ARJANTİN

#14
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

MEKSİKA

#15
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

ALMANYA

#16
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

FRANSA

#17
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

BİRLEŞİK KRALLIK

#18
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

GÜNEY AFRİKA

#19
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

ENDONEZYA

#20
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

KANADA

#21
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

YUNANİSTAN

#22
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

MACARİSTAN

#23
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

FİLİPİNLER

#24
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

ABD

#25
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

SRİ LANKA

#26
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

KENYA

#27
Foto - İşte İsrail'i en çok seven ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gururlandırdı!

TÜRKİYE İSRAİL'İ EN SEVMEYEN ÜLKE OLDU! Anket yapılan Müslüman çoğunluklu bölgelerde, Türkiye, israil'i seven ülkeler arasında sonuncu oldu./ derleyen: haber7

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Yorumlar

Vatandaş

Türkiyem seni ćok seviyorum,keske bu israil köpeklerini etkisizleştirebilsek.
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