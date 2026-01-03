  • İSTANBUL
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Mersin'de karla kaplanan ormanlık alandan kartpotallık görüntüler
IHA Giriş Tarihi:

Mersin'de karla kaplanan ormanlık alandan kartpotallık görüntüler

Mersin Anamur ilçesinde yüksek rakımlarda ormanlar karla kaplandı, bölge dronla havadan görüntülenirken ortaya kartpostallık görseller çıktı.

#1
Foto - Mersin'de karla kaplanan ormanlık alandan kartpotallık görüntüler

Yurt genelinde olduğu gibi Türkiye'nin en sıcak illerinden her mevsim denize girilebilen Mersin'in yüksek rakımlarında da kar etkili oldu.

#2
Foto - Mersin'de karla kaplanan ormanlık alandan kartpotallık görüntüler

Mersin'in Antalya'ya komşu olan Anamur ilçesinde bulunan Toros dağlarının bin 600 rakımı ise karla kaplandı.

#3
Foto - Mersin'de karla kaplanan ormanlık alandan kartpotallık görüntüler

Anamur-Ermenek yolu üzerindeki 1600 rakımın üzerindeki Suolmaz Geçidi mevkiindeki ormanların beyaz gelinliği giymesiyle ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıkardı. Bölge dronla havadan görüntülenirken, kar kalınlığının yer yer yarım metreye yaklaştığı öğrenildi.

#4
Foto - Mersin'de karla kaplanan ormanlık alandan kartpotallık görüntüler

Öte yandan bölgede soğuk havanın bir kaç gün etkili olması beklendiği bildirildi.

