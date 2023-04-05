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Türkiye
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Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı

2023-04-05 08:42:43
Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

#1
Foto - Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı

27 adreste arama yapılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

#2
Foto - Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

#3
Foto - Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını işleyen şahıslar belirlendi.

#4
Foto - Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Özel harekat ve dron desteğiyle 27 adrese 241 polisin katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

#5
Foto - Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca,1 uzun namlulu tüfek, çok sayıda fişek ve esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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