Merkez Bankası'nın kasasındaki altın miktarı açıklandı

İÇ TALEBİ TCMB KARŞILIYOR 6 Şubat depremlerinin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için Merkez Bankası dışındaki kuruluşların altın ithalatı geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Cari açıkta artışın önlenmesi amacıyla uygulanan altın ithalatı kısıtlaması nedeniyle, yurt içinde artan talep Merkez Bankası’nın kasasından karşılanıyor. Merkez Bankası iç talebi karşılamak amacıyla mart ayında 15 ton altın satışı gerçekleştirdi. Yurt dışından bu yılın ocak ayında 23,1 ton, şubat ayında 22,5 ton altın temin edilmişti. Merkez Bankası'nın rezervlerine nisan ve mayıs aylarında ise toplam 97,4 ton altın daha eklendi. Böylece TCMB, ilk 5 ayda 128 tonluk alımla altın rezervini 542 tondan 670 tona çıkardı.