2023-06-10 10:04:53 Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na (TCMB) Başkan Erdoğan'ın kararıyla Hafize Gaye Erkan atandı. Atama sonrası ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan'ın hayatı merak konusu oldu. Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olan Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nerede okudu? İşte, Hafize Gaye Erkan hakkında tüm bilinmeyenler... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı. ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak anılan 41 yaşındaki Erkan'ın hayatı da internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir? İşte Erkan'ın başarılarla dolu hayatı ve bilinmeyenleri...