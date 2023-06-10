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Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları

2023-06-10 10:04:53
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na (TCMB) Başkan Erdoğan'ın kararıyla Hafize Gaye Erkan atandı. Atama sonrası ilk kadın başkan olan Hafize Gaye Erkan'ın hayatı merak konusu oldu. Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olan Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan nerede okudu? İşte, Hafize Gaye Erkan hakkında tüm bilinmeyenler... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı. ABD'de "Müthiş Türk Kızı" olarak anılan 41 yaşındaki Erkan'ın hayatı da internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir? İşte Erkan'ın başarılarla dolu hayatı ve bilinmeyenleri...

#1
Foto - Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR? 1982 yılında doğan Erkan; İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini birincilikle bitirip tam burslu olarak ABD'ye gitti. Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

#2
Foto - Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları

BİRÇOK ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENDİ! Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi.

#3
Foto - Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları

Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany&Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

#4
Foto - Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu! Hafize Gaye Erkan’ın bilinmeyen yanları

40 YAŞ ALTI LİSTESİNDE YER ALAN TEK KADIN OLDU San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

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